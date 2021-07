Tadej Pogacar, un “garçon” sur l’Olympe

19/07/2021 à 19:54 CEST

X. Serrano

Dans le monde du vélo, on ne parle de rien d’autre. A seulement 22 ans, Tadej Pogacar vient de remporter le Tour pour la deuxième année consécutive. Si à la première occasion il a surpris locaux et étrangers avec une victoire dans le dernier souffle, dans le contre-la-montre final de La Planche des Belles Filles à la condamnation de son compatriote Primoz Roglic, cette édition a été sa consécration. 13 jours de jaune et la plus grosse différence par rapport au deuxième classé depuis 2014, 5’20”.

La Grande Boucle a été vue pour condamnation dans les premières Alpes. Un domaine absolu et incontestable confirmé par sa collection de maillots. Eh bien, comme l’année précédente, en plus du jaune, sur les Champs Elysées, il a été couronné en blanc comme le meilleur des moins de 25 ans et à pois rouges comme dominant de la montagne. De la même manière, il a réitéré avec trois victoires d’étape : deux en montagne et un contre la montre.

Bien que le Slovène rejette les comparaisons, « chaque coureur est unique & rdquor; lui a-t-il répondu ce dimanche à Paris, beaucoup le désignent comme l’héritier d’une légende telle que Eddy merckx. L’un des quatre quintuples champions du Tour, surnommé ‘El Canibal’ pour avoir voulu dévorer ses rivaux dans toutes les courses. « Je vois en lui le nouveau Cannibale & rdquor ;, béni lui-même Merckx.

La voracité de Pogacar c’est incontestable. Il a disputé trois manches majeures et a terminé sur le podium à chacune d’entre elles, avec deux victoires à Paris et la troisième place de la Vuelta 2019. Mais il y a encore plus. Le triomphe sur le Tour a couronné une saison au cours de laquelle il n’est descendu du podium dans aucune des courses auxquelles il a participé : il a gagné aux Emirats et au Tirreno-Adriatico, a terminé troisième du Tour du Pays Basque et l’un des monuments, Liège-Bastona-Liège, avant de remporter le Tour de Slovénie.

Des succès d’une précocité sans précédent. A 22 ans, Pogacar est le plus jeune double champion de l’histoire du gala. Jacques Anquetil Il avait 23 ans lorsqu’il a remporté son premier Tour, Merckx 24, le même que Bernard Hinault, tandis que Miguel Indurain J’avais déjà 27 ans.

Mais le champion ne se repose pas sur ses lauriers. Derrière la Visiter les Jeux olympiques arrivent immédiatement, où Pogacar partie comme favori. Et plus tard le Revenir, où sa présence semble compliquée. Cependant, si leur présence est confirmée avec Bernal, Roglic ou alors Carapaz donnerait à la ronde espagnole la meilleure affiche de ces dernières années. Et au Slovène, la plus grande étape pour consolider sa primauté.