Tadic est toujours déchaîné avec l’Ajax en Eredivisie

26/10/2021 à 12:00 CEST

L’attaquant de l’Ajax Dusan Tadic continue de pulvériser ses records personnels à la Johan Cruijff ArenA : il a inscrit son 100e but et sa 53e passe décisive en Eredivisie. Les Néerlandais se sont battus (5-0) au PSV après avoir fait de même (4-0) contre le Borussia Dortmund pour confirmer son excellent niveau de forme et d’autorité sous Erik Ten Hag.

Le Serbe, qui est venu à Amsterdam de la Premier League à l’été 2018 en échange de 13,7 millions d’euros, est devenu la grande référence offensive de l’équipe et est actuellement l’une des plus décisives. Cette saison, il a marqué cinq buts toutes compétitions confondues et fait partie des joueurs qui comprennent le mieux les exigences de l’entraîneur..

100 – Dusan Tadic a marqué son 100e but en Eredivisie, devenant le deuxième Serbe à atteindre ce cap (Mateja Kezman 105). Siècle. pic.twitter.com/ue3mnDklfu – OptaJohan (@OptaJohan) 24 octobre 2021

L’ancien joueur de Southampton continue d’ajouter à ses records particuliers en Eredivisie : il a atteint 100 buts, étant le deuxième Serbe à atteindre trois chiffres après Mateja Kezman (105), et 53 passes décisives, le meilleur record pour un joueur de l’Ajax depuis Luis Suarez., avec le même numéro en l’an 2000. Au total, il enregistre 81 buts et 81 passes décisives en 163 apparitions pour l’Ajax Amsterdam.

Ajax, imparable aux Pays-Bas et en Europe

Les hommes d’Erik Ten Hag sont l’une des équipes les plus en forme de toute l’Europe. Ils mènent à la fois l’Eredivisie et la Ligue des champions et n’ont connu que deux défaites cette saison ; l’un d’eux douloureux: ils se sont inclinés 0-4 face au PSV en finale de la Supercoupe des Pays-Bas. Le bagage total pour la saison est de 11 victoires, un match nul et deux défaites.

L’équipe néerlandaise, en fait, a remporté 10 de ses 11 derniers matches officiels avec des chiffres de buts impressionnants : 41 buts et deux buts contre pendant tout ce temps.. L’équipe a commencé à carburer et a réglé ses deux derniers matchs avec deux buts.