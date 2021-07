Taekwondo | Jeux Olympiques : Adriana Cerezo, la ‘Nia Maravilla’ qui veut être GEO

Mis à jour 24/07/2021 – 15:03

Il a débuté dans le taekwondo avec quatre années “d’étranger” et grâce à la complicité de son grand-père José. Ce n’est qu’au moment du premier test de ceinture que les parents d’Adriana Cerezo ont découvert qu’elle le pratiquait. Sa mère ne voulait pas l’orienter vers les arts martiaux. “Il n’aimait pas que nous nous frappions”, raconte habituellement Adriana Cerezo. Il a également pratiqué le patinage artistique, le ballet et le tennis, mais aucun sport ne l’attirait comme le taekwondo.

Elle aimait tellement regarder des films d’arts martiaux avec son grand-père et imiter ce qu’elle voyait à l’écran qu’il n’hésita pas à l’inscrire à des cours de taekwondo. Aujourd’hui, Don José sera au paradis pour la célébration.

La jeune femme a un énorme talent pour ce sport et une tête privilégiée. Dans les catégories inférieures, il a tout gagné. Jusqu’à il y a un an, c’était la grande promesse du taekwondo espagnol et maintenant c’est aussi une référence dans la catégorie basolute.. “Je veux entrer dans l’histoire du sport“, a-t-elle avoué à MARCA lorsque nous lui avons rendu visite à Hankuk après avoir obtenu l’or continental il y a trois mois.

Cette ambition, sa passion, sa non-conformité et combien elle aime s’entraîner, et pas seulement la compétition, sont les qualités qui l’ont fait aller si loin. Et il vient tout juste de commencer sa carrière… Il y a un an et demi, il n’avait même pas fait ses débuts dans la catégorie absolue. En fait, si les Jeux avaient eu lieu en 2020, il ne se serait même pas qualifié. Cette année, il l’a fait lors des pré-olympiques. Rappelons qu’elle n’a que 17 ans et qu’elle est déjà championne d’Europe des -49 kg et médaillée olympique.

Jess del Ramal, son grand supporter

Le grand saut a été donné par la main de Jess Ramal, son entraîneur à l’école internationale Hankuk de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Lui et sa femme SuvyAdriana y est arrivée à l’âge de 11 ans et s’est étonnée de sa maturité. “Je l’ai écoutée parler et ça m’a étonné. C’est une personne très spéciale, elle est pure. Il a toujours de l’enthousiasme et l’envie de s’entrainer et donne tout au quotidien. Chaque jour, il vient avec le sourire, vous pouvez dire qu’il aime s’entraîner. Parfois il faut l’arrêter car pour cela on va s’entrainer tous les jours de la semaine“, avoue Ramal, qui ajuste la charge de formation depuis des années en fonction de la vie académique d’Adriana.

Il a étudié dans les avions, les aéroports et les hôtels pendant des années. L’alcalana vient d’obtenir un 13 dans l’EvAU, ou ce qui est le même, Exceptionnel. Il va étudier la criminologie et qu’après les études il n’exclut pas de se présenter au GEO, le Groupe des opérations spéciales de la Police nationale. “J’étais vraiment cool”, reconnaît-il. “Mais nous verrons.”

Jess Ramal et Adriana Cerezo au Hankuk.NGEL RIVERO

Une machine à gagner

Son premier tournant au niveau sportif a été à l’Open de Las Vegas en 2017 où il a décroché l’or. L’autre était quand il a été proclamé Champion d’Europe des moins de 21 ans en 2019. La même année, il a également remporté l’or continental junior et les poids olympiques de la jeunesse. C’était sa grande année. Sur les 69 combats qu’il a combattus, il en a remporté 68, 99 % d’efficacité.

Depuis lors, il a continué dans sa course gagnante. Depuis que fait le saut vers la concurrence absolue en 2020 Avec une médaille de bronze à la President’s Cup of Europe disputée à Helsingborg, il n’a fait que grandir.

Merci à la méditation et à la pleine conscience sur le tatami, elle est très confiante et détendue. Ils y travaillent depuis longtemps et dans la tapisserie olympique, nous avons vu comment il l’a réalisé entre les deux. Sa référence est Brigitte Yage, le meilleur joueur espagnol de taekwondo de l’histoire, triple champion du monde, quadruple champion d’Europe et vice-champion olympique à Londres 2012. Il en va de même du chinois Jingyu Wu, double champion olympique à Pékin 2008 et à Londres 2012 et trois fois fois champion du monde. À Tokyo, Adriana l’a remporté si clairement qu’il n’y avait même pas de troisième tour à jouer. Il venait de s’imposer à une légende. Maintenant, commencez à écrire le vôtre.