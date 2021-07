Taekwondo | Jeux Olympiques : Adriana Cerezo : “Le bandeau est mon amulette”

Mis à jour 24/07/2021 – 06:25

Adriana Cerezo, 17 ans, est le benjamin de l’expédition espagnole à Tokyo et débute ce samedi dans ses premiers Jeux. La Champion d’Europe en -49 kg va pour tous.

Quel est ton premier souvenir olympique ? Brigitte (Yage) en demi-finale à la maison avec mon père aux Jeux de Londres 2012. Qu’as-tu dû sacrifier pour arriver ici ? Rien. Lorsque vous considérez que vous sacrifiez quelque chose et que vous avez raté beaucoup de choses, il vaut mieux aller dans un autre sens. J’ai choisi, ce qui est différent, mais j’ai choisi ce que j’aime (sourire). Je ne serais pas où je suis sans… Mon environnement, à la fois mes parents et mes entraîneurs et mes coéquipiers. Si je n’étais pas à Tokyo cet été, je serais en… Entrainement ailleurs (rires). Quel surnom aviez-vous quand vous étiez petit ?Quelques-uns : insecte, ‘vieil homme’… Beaucoup, mais ces deux-là sont ceux qui ressortent le plus. Quelles affiches avait-il accrochées dans votre chambre ? Il y avait une photo de Suvy (son partenaire et entraîneur à Hankuk) signée après les Ro Games. Ça a fait un grand déplaisir à tes parents le jour où… je ne leur en ai pas donné. De quelle vertu êtes-vous le plus fier : mon désir de travailler et de m’entraîner. Quel défaut n’avez-vous pas pu corriger ? Qu’aimeriez-vous être dans une autre vie? Ce que je suis, j’aime ma vie. Ce qui ne manque pas dans votre frigo : de l’eau et des fruits. Dans quelles tâches ménagères pouvez-vous prétendre à une médaille ?Je suis un peu paresseux dans les tâches ménagères, mais en cuisine. Quelle chanson choisiriez-vous pour le karaoké ? « The Champion » de Carrie Underwood. Si vous étiez nommé Président du Gouvernement, votre premier pas serait… Investir davantage dans le sport Qu’avez-vous appris de la pandémie ? Que dans n’importe quelle situation, même défavorable, vous pouvez vous entraîner. Pendant le confinement, étiez-vous des cuisines ? Quel était ton plat vedette ?J’ai décidé de faire des pancakes à l’avoine tous les matins pour le petit déjeuner. Qu’a-t-il fait pendant la pandémie que vous n’auriez jamais pensé faire? Entraînez-vous avec mon père. Dans ma vie, j’aurais imaginé ‘frapper’ mon père et qu’il m’encourageait aussi. Avec quel célèbre iriez-vous manger des shushi ?Avec Rafa Nadal. Avec quel athlète auriez-vous hâte de prendre un selfie à la Villa ? Pau Gasol. J’étais aussi enthousiasmé par Carolina Marn mais ce ne sera pas possible. Quelle série télé emmenez-vous au Japon ? Grey’s Anatomy, il me reste un million de saisons. Que contient toujours la valise ? Des vêtements d’entraînement. Avez-vous un article ou une amulette que vous portez toujours lors d’une compétition ? S’il n’y avait pas de bulle, où aimerais-tu aller à Tokyo ?J’aimerais visiter le quartier plus traditionnel et celui avec les gratte-ciel. Si vous gagnez une médaille, ferez-vous quelque chose de fou ? Si j’obtiens la médaille, un tatouage à coup sûr. J’ai déjà pensé à le faire avant.