Taekwondo | Jeux Olympiques : Adriana Cerezo : programme et où regarder la finale olympique de taekwondo aujourd’hui à la télévision et en ligne

Adriana Cerezo C’est déjà l’histoire du sport espagnol en assurant la première médaille de la délégation nationale aux Jeux de Tokyo. Désormais, seule la couleur de la médaille reste à connaître après avoir joué la finale contre les Thaïlandais Panipak Wongpattanakit.

Le taekwondo espagnol il est entré en collision à la fin de la catégorie jusqu’à 49 kilos aux Jeux de Tokyo en battant les Turcs Rukiye Yildirim et a obtenu au moins l’argent à ses débuts olympiques. L’Espagnole, âgée de seulement 17 ans, a clairement indiqué qu’elle cherchait à remporter l’or et s’est implacablement opposée au numéro deux mondial, le Serbe. Tijana Bogdanovic (12-4), et la Chinoise Wu Jingyu (33-2).

L’actuel champion d’Europe, grand espoir de l’équipe espagnole, jouera la finale contre le Thaïlandais Panipak Wongpattanakit, qui a envoyé la Japonaise Miyu Yamada à la lutte pour le bronze.

Horaire et où voir le combat pour l’or d’Adriana Cerezo

Espagnol Adriana Cerezo et Thai Panipak Wongpattanakit participera à la finale de taekwondo de la Jeux Olympiques de Tokyo dans la catégorie des -49 kilos. Un combat à jouer dans le Salle Makuhari Messe à partir de 14h30, heure de la péninsule espagnole (21h30, heure locale de Tokyo).

Le combat pourra suivre par la télévision en direct et en ouvert à travers Le 1 de RTVE et en ligne via le service RTVE Play. Aussi à travers Eurosport, accessible via différentes plateformes de télévision payante et son service internet Eurosport Player.