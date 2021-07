Taekwondo | Jeux Olympiques : Adrin Vicente : « J’espère me battre pour les médailles »

Le taekwondo espagnol est une valeur sûre à chaque édition des Jeux Olympiques et à Tokio, il est à nouveau dans tous les pools de médailles. Ce samedi donnera le coup d’envoi à Adriana Cerezo (-49 kg) et Adrin Vicente (-58 kg), qui a tenté de rester en dehors de la controverse généré le mois dernier pour avoir été choisi par la Fédération espagnole de taekwondo pour représenter son poids à la place de Jess Tortosa. “J’ai essayé de rester concentré et de faire la sourde oreille”dit-il naturellement.

Le jeune madrilène de 22 ans savoure désormais chaque instant de cette belle opportunité. « J’ai ressenti une montée qu’on ne voit pas quand on monte sur le tapis central où on va concourir ici », reconnaît-il. Ces 10 minutes qu’ils l’ont laissé être sur lui étaient une dose d’énergie de plus pour un jeune homme que beaucoup regarderont avec une loupe. Il ne ressent pas la pression et garde la tête froide, une de ses principales qualités sur la tapisserie et aussi à l’extérieur. “Il a une grande force mentale qui le pousse à affronter n’importe quoi naturellement... les triomphes et les revers. Il a les idées très claires et n’est pas affecté par les choses extérieures », explique Miguel ngel Herranz, entraîneur du groupe madrilène de taekwondo CAR en référence à ce qu’il a vécu ces deux derniers mois.

Et c’est vrai que c’est clair pour lui. “J’ai hâte de concourir et si je suis à mon meilleur, l’objectif est d’obtenir un bon résultat. J’espère me battre pour les médailles”, dit-il avec ambition malgré un cadre difficile car il vise le numéro 1 partie. L’une des rares que vous exposez dans votre chambre, car la plupart sont dans des boîtes. Il conserve également les accréditations aux championnats.

Constant et ambitieux

Le Madrilène a toujours aimé les arts martiaux et depuis qu’il est petit il regarde des films d’action avec son père. Il a pratiqué le judo et le karaté avant le taekwondo, sport qu’il a découvert lors d’une exposition et cela l’a tout de suite accroché. “Sortez de coups de pied et de sauts”, avoue-t-il en riant. Il a commencé à s’entraîner à l’âge de 12 ans à Alcal de Henares et pendant six mois, je l’ai combiné avec le basket-ballou alors. A 14 ans, il a déjà décroché sa première médaille dans un championnat des jeunes promesses et en 2018 il accepte un bourse en tant que stagiaire à CAR à Madrid où il a grandi en tant que joueur de taekwondo.

“C’est un gars très intelligent et cela le traduit dans la tapisserie. Il est très constant au travail, très ambitieux et avec une incroyable capacité d’effort et de travail”, explique Herranz.

Il a également travaillé sur la partie mentale avec le psychologue du sport Pablo del Ro. Avec lui, elle pratique depuis quelque temps des pratiques imaginaires sur la tapisserie. Vous êtes-vous visualisé sur le podium ? “Je visualise le podium tous les jours quand je vais me coucher”, avoue-t-il.