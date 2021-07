Taekwondo | Jeux Olympiques : Javier Prez Polo chute à son premier combat olympique

Mis à jour 25/07/2021 – 05:26

Surprise au Makuhari Messe, patrie du taekwondo aux Jeux olympiques de Tokyo. Javier Prez Polo, actuel vice-champion du monde en -68 kg, bronze européen et quatrième mondial, a chuté lors du premier combat contre l’Egyptien Abdelrahman Wael par 22-20. Il est maintenant temps d’attendre. Si l’Egyptien se qualifie pour la finale, le Madrileo se qualifiera pour les séries éliminatoires, bien qu’il ne fasse pas trop confiance à cette possibilité.

Trois fois ils s’étaient rencontrés auparavant et tous les trois étaient tombés du côté espagnol. Mais cette fois son rival a planté un « combat destructeur, dans lequel Prez Polo n’a pas pu déployer son taekwondo et a fini par tomber dans le piège de l’Egyptien.

“J’ai manqué d’étincelle et de confiance. Je n’ai pas réussi à me résoudre et au troisième tour j’ai manqué de fraîcheur. Je n’ai ressenti aucune pression de la médaille d’Adriana. Ce sont des hauts et des bas », a-t-il déclaré, faisant référence au sport.

Dès le début, l’Espagnol a été contraint de revenir et l’a fait grâce à une séquence de 7-0 au deuxième tour. Cependant, dans le troisième, comme il l’a lui-même avoué, il manquait de sécurité.

“J’attendais ce moment depuis longtemps. J’ai de mauvais sentiments parce que j’ai fait beaucoup d’erreurs. Je suis venu avec des options de médailles… Mais La pression ne m’a pas réussi, simplement en taekwondo, même le pire du poids peut vous battre. Il est temps de regretter aujourd’hui mais demain en vue des prochains tournois et qualification pour Paris 2024», confie celui de San Fernando de Henares. Désormais, trois semaines de vacances l’attendent puis de se concentrer sur la qualification pour la prochaine épreuve olympique. Le classement se clôturera le 31 décembre 2023.

À Michel-Ange HerranzEntraîneur de Javier au CAR à Madrid, son élève est pris d’angoisse. “Il était anxieux. Nous sommes entrés dans son jeu. L’Egyptien n’était pas intéressé à échanger avec nous car nous avons plus d’options au-dessus et au-dessous. Mais il n’y a pas d’excuses », a-t-il déclaré.

C’est la deuxième expérience olympique de Madrid, même si aux Jeux de Ro, c’était comme un combat pour Jess Tortosa. La date d’aujourd’hui était inscrite sur le calendrier car « je voulais mettre la cerise sur le gâteau avec une médaille ».

D’être un “freak” et de ne pas vouloir concourir pour aller à certains Jeux

Javier a commencé le taekwondo à l’âge de 7 ans à cause de la « faute » de son père. C’était un garçon très timide et voulait que je socialise. Sa mère préférait nager et a passé deux ou trois ans à combiner les deux. “Taekwondo au début je n’aimais guère. J’étais un monstre et je ne voulais pas concourir . J’ai été contraint à la première compétition. Et s’ils me frappaient devant mes parents ? Je ne me suis jamais inscrit à aucun, je me suis tu. Un jour, mon père a découvert qu’il y en avait un et j’ai dû y aller. De là, j’étais accro et Cadet à 14 ou 15 ans, j’ai été champion d’Espagne et champion d’Europe des moins de 21 ans. Il a fait le grand saut en RCA à Madrid à l’âge de 17 ans. « Et là, j’ai fait le changement. Avant, je m’entraînais trois heures par semaine et j’entraînais ensuite l’équipe nationale », explique-t-il. Il est avec lui depuis huit ans.