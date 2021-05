TAFE lance un programme de location gratuite de tracteurs pour les petits agriculteurs du Tamil Nadu

Le programme de location gratuite de tracteurs couvrirait environ 1,2 lakh acre et profiterait à environ 50 000 agriculteurs.

Tractors and Farm Equipment (TAFE), basé à Chennai, a annoncé un programme de location gratuite de tracteurs pour soutenir les petits agriculteurs de l’État pendant cette saison agricole critique, au milieu de la deuxième vague de Covid-19. Ce programme de location gratuite de tracteurs s’ajoute à sa contribution antérieure de concentrateurs d’oxygène, d’achat de bouteilles d’oxygène et de soutien au programme de vaccination de masse prévu. La dépense totale pour toutes les contributions de TAFE au secours de Covid s’élevait maintenant à Rs 15 crore, a déclaré la société.

Le programme de location gratuite de tracteurs couvrirait environ 1,2 lakh acre et profiterait à environ 50 000 agriculteurs. Il sera disponible de mai 2021 à juillet 2021 dans tout le Tamil Nadu. TAFE offrira ses 16 500 tracteurs Massey Ferguson et Eicher et 26 800 outils sur une base de location «gratuite» aux petits agriculteurs possédant deux acres ou moins. Les agriculteurs peuvent louer ou louer des tracteurs ou des outils agricoles en utilisant la plate-forme numérique de TAFE sur l’application Uzhavan du gouvernement du Tamil Nadu ou le numéro d’assistance téléphonique gratuit.

