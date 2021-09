TAG Heuer annonce trois ajouts à sa famille de montres passe-partout, dont la TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Night Dive

TAG Heuer fait revivre une icône, invitant les porteurs à aller encore plus loin au-delà du bord et dans les profondeurs avec de nouveaux ajouts à la famille TAG Heuer Aquaracer Professional 300, notre montre-outil de luxe ultime.

Après le lancement de la nouvelle série TAG Heuer Aquaracer Professional 300 lors de Watches and Wonders Genève en avril, TAG Heuer annonce aujourd’hui trois ajouts à la famille de montres passe-partout, dont une nouvelle itération d’une icône TAG Heuer, le tout noir, Plongeur de nuit TAG Heuer Aquaracer Professional 300 à cadran lumineux.

Les passionnés de TAG Heuer reconnaîtront le nom « Night Diver », qui a été introduit pour la première fois au milieu des années 1980. Aimée par les acheteurs de montres actifs et soucieux du style qui repoussent leurs limites, explorent la nature et dépassent les limites, elle est devenue l’une des montres de sport les plus célèbres de son époque.

La collection TAG Heuer Aquaracer Professional 300 d’aujourd’hui reprend cette histoire. Les équipes de conception, d’ingénierie et d’héritage de TAG Heuer ont travaillé ensemble pour offrir une mise à jour fidèle à une montre très appréciée, en conservant et en améliorant les détails de signature tels que la célèbre lunette à 12 côtés et les lignes gravées horizontales du cadran pour produire un classique moderne raffiné et très polyvalent. .

Présentation d’un trio de nouveaux modèles TAG Heuer Aquaracer Professional 300

La goutte TAG Heuer Aquaracer Professional 300 d’aujourd’hui ajoute trois modèles aux huit annoncés en avril, portant la collection à 11 références. Les trois nouveaux modèles sont illimités et entrent dans la collection principale, chacun avec un boîtier en acier inoxydable de 43 mm et un bracelet en caoutchouc équipé de la boucle déployante réglable innovante de TAG Heuer.

Les nouvelles versions noires et bleues reprennent les modèles de bracelets présentés chez Watches and Wonders : les deux sont de couleurs assorties avec des cadrans noirs ou bleus assortis, des inserts de lunette en céramique et des bracelets en caoutchouc.

Le modèle phare de la sortie est le Night Diver noir recouvert de DLC, rejoignant le TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Tribute to Ref. 844 comme pièces phares de la collection. Son boîtier, sa lunette, sa couronne, son fond et son fermoir en acier inoxydable sont tous recouverts de carbone noir mat semblable à un diamant, connu sous le nom de DLC, une finition haute performance et résistante conçue pour une utilisation dans des conditions extrêmes. L’insert de lunette est en céramique noire très résistante.

L’autre caractéristique distinctive du Night Diver est son cadran entièrement luminescent, qui est recouvert de Super-LumiNova® vert pour offrir des performances exceptionnelles de brillance dans le noir. Pour assurer une lisibilité ultime dans des conditions de faible luminosité extrême, les aiguilles des minutes et des secondes centrales de la montre sont remplies de lume bleu pour contraster avec le vert du cadran. L’aiguille des heures et les index octogonaux à 12, 3, 6 et 9 heures sont remplis de lume vert, et les autres index octogonaux sont tous bordés de laque noire. Le triangle sur la lunette tournante unidirectionnelle à 12h, qui est crucial pour mesurer avec précision et en toute sécurité les temps de plongée, est également rempli de lume bleu frappant pour correspondre au bleu des aiguilles des minutes et des secondes centrales.

En avril, TAG Heuer a également présenté une version en édition limitée à collectionner de la TAG Heuer Aquaracer Professional 300 au lancement pour à la fois compléter la collection de base et saluer le merveilleux héritage du design. Il s’agit du TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Tribute to Ref. 844, et, comme son nom l’indique, il reprend l’histoire de la légendaire Réf. 844 montre de plongée introduite en 1978.

Seulement 844 exemplaires de la TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Tribute to Ref. 844 seront fabriqués et lancés en septembre 2021.

