TAG Heuer s’associe à Super Mario

Ils ont créé une montre en édition limitée mettant en vedette le personnage le plus célèbre de Nintendo, qui possède désormais la montre TAG Heuer Connected.

Lorsque TAG Heuer et Super Mario unissent leurs forces, tout le monde sait que le résultat sera une montre qui apportera de nouvelles émotions à la fois dans le monde de l’horlogerie et des jeux vidéo et avec laquelle les fans des deux marques s’essayeront à tout prix. Une alliance entre Super Mario et le modèle TAG Heuer Connected. Le résultat? Une montre avec sa propre personnalité qui apporte créativité et style audacieux aux collections de la marque horlogère suisse avant-gardiste. Intrépide, emblématique, le héros prend vie dans cette montre connectée de luxe, un modèle plein de dynamisme qui allie sport, technologie et élégance. Avec cette collaboration, la montre TAG Heuer Connected offre aux porteurs une nouvelle façon amusante d’intensifier leur activité personnelle et de se motiver tout en atteignant des objectifs tout au long de la journée.

Des générations de joueurs ont grandi avec Super Mario, qui depuis 1985 a vendu plus de 370 millions de jeux vidéo. Depuis le premier jeu Super Mario Bros., sorti au Japon en 1985, ce personnage – coiffé d’une casquette rouge et d’une salopette bleue – est devenu une figure reconnaissable dans le monde entier.

Pure tradition horlogère

Pièce maîtresse de cette alliance, la montre TAG Heuer Connected, est une combinaison unique du raffinement et de l’élégance d’une montre inspirée des chronographes et fabriquée dans la plus pure tradition horlogère, avec une expérience numérique nouvelle génération, conçue sur mesure et orientée performance. Offrez aux clients une montre-bracelet accrocheuse et polyvalente pour améliorer leur style de vie personnel, des services connectés quotidiens aux expériences sportives immersives.

Sphère interactive Super Mario

Grâce à la montre TAG Heuer Connected, l’action est au centre de cette collaboration entre TAG Heuer et Super Mario. Cette nouvelle création numérique, qui allie luxe et sport à des fonctionnalités ludiques en déplacement, incite l’utilisateur à sortir et à intensifier son activité physique avec Mario, pour être récompensé du plaisir et de la satisfaction de marquer sa progression.

Mario lui-même est toujours en mouvement, qu’il s’agisse de courir et de sauter ou de pratiquer des sports comme le golf ou le tennis. Son rythme et sa personnalité active stimulent l’utilisateur de cette montre connectée à profiter également du mouvement. Le cadran gagne en vitalité et en animation au fur et à mesure que l’utilisateur augmente son activité, et ainsi cette édition du modèle TAG Heuer Connected ne cesse d’évoluer avec les progrès de l’utilisateur, un moyen amusant et motivant de ne pas perdre d’activité tout au long de la journée.

Animations pour incentives

Les animations sont basées sur le système incitatif des jeux vidéo : Mario accueille l’utilisateur le matin et, au fur et à mesure que la journée avance et que les pas s’accumulent dans le compte, l’utilisateur débloque des récompenses dans chaque phase de l’objectif du jeu. jour -25% , 50%, 75% et 100% -, pouvant voir une animation différente sur le cadran à chaque fois. Les animations reflètent des objets célèbres de Super Mario : à 3, le Super Mushroom qui fait grandir Mario ; à 6, le pipeline qui permet de voyager vite ; à 9h, la superstar qui le rend invincible arrive ! Et, lorsqu’il atteint 100% de l’objectif quotidien de pas, Mario grimpe au mât, une autre action emblématique du jeu vidéo. L’idée s’inspire du célèbre concept de « easter egg », bien connu de tout gamer : cacher des actions et des surprises qui fonctionnent comme des avantages dans le jeu vidéo.

Le cadran interactif est préinstallé sur la montre TAG Heuer Connected Super Mario Limited Edition, mais TAG Heuer le rendra également disponible pour d’autres éditions du modèle TAG Heuer Connected ultérieurement.

La montre TAG Heuer Connected x Super Mario Limited Edition

L’édition limitée TAG Heuer Connected Super Mario regorge d’exclusivités, à la fois dans l’expérience numérique qu’elle offre et sur la montre elle-même. L’interface a été entièrement repensée aux couleurs de Super Mario. Pour cette édition limitée, les célèbres cadrans TAG Heuer Connected ont été réinterprétés avec des versions spéciales Super Mario : quatre cadrans repensés pour intégrer des détails spécifiques liés au personnage.

Le cadran de synchronisation offre un nouveau look, avec les éléments rétro de la version 1985 de Super Mario Bros. et le personnage de Mario, tous pixelisés. Deux versions du cadran Heuer 02 ont également été créées en exclusivité pour cette édition : une variante ludique qui reprend les couleurs rouge et bleu emblématiques de Super Mario, et une autre, plus classique, avec de subtiles allusions à la casquette rouge de Super Mario. Enfin, la sphère orbitale remplace son réseau de neurones par des éléments caractéristiques de Super Mario, qui tournent dans un beau mouvement à la force hypnotique.

De plus, l’extérieur de cette édition limitée TAG Heuer Connected est conçu avec des références exclusives et subtiles pour les fans de Super Mario. La graduation de la lunette, des poussoirs et du logo de la couronne intègrent des éléments laqués de la célèbre couleur rouge de la casquette Super Mario, de sorte que la montre se démarque instantanément de la collection de base. La lunette affiche trois symboles indubitables aux positions trois, six et neuf heures, qui sont liés aux objets Super Mario qui apparaissent dans les animations de la sphère et que l’utilisateur ne pourra déverrouiller ou découvrir que s’ils atteignent leur buts tout au long de la journée.

Avec un nouveau look et en acier inoxydable, le boîtier de la montre a deux bracelets interchangeables, tous deux dans la couleur rouge caractéristique de Super Mario : l’un, en cuir noir élégant sur caoutchouc rouge ; l’option sportive, en caoutchouc perforé rouge assorti. Le “M” de Mario est gravé sur les boucles et la couronne. Enfin, le fond vissé présente l’inscription spéciale « TAG Heuer x Super Mario Limited Edition ».

La montre TAG Heuer Connected x Super Mario Limited Edition est livrée dans un coffret conçu exclusivement pour cette collaboration. Comprend également un étui de voyage rouge Super Mario. L’édition, limitée à 2 000 montres, ne sera disponible qu’à partir du 15 juillet 2021 dans les boutiques TAG Heuer et sur www.tagheuer.com pour certaines zones.

TAG Heuer Connecté Sport et Bien-être

Avec la troisième génération du modèle TAG Heuer Connected, la marque consolide sa position de leader dans la catégorie des montres connectées de luxe. Fabriqué dans la plus pure tradition horlogère, le modèle est une combinaison inégalée d’élégance – utilisant des matériaux de qualité suprême et des finitions très sophistiquées – et une technique numérique de pointe offrant des services personnalisés et axés sur la performance. La polyvalence remarquable de la montre TAG Heuer Connected lui permet de s’adapter à tout type de style de vie, grâce à ses services quotidiens connectés via Wear OS by Google* et aux expériences sportives inégalées via l’application TAG Heuer Sport. L’application TAG Heuer Sport, fruit de son propre développement, fournit des informations détaillées sur les résultats de l’utilisateur lorsque, par exemple, il court, nage, fait du vélo, marche ou fait du fitness. Désormais, les golfeurs peuvent également profiter de la nouvelle fonctionnalité pour améliorer leur stratégie récemment ajoutée à l’application TAG Heuer Golf. Enfin, la nouvelle fonction Bien-être permet à l’utilisateur de rester en forme en communiquant les modifications de ses données biométriques au cours de l’exercice quotidien.

www.tag-heuer.com