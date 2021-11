TAGG Verve Neo Smartwatch : des statistiques de santé fiables à votre poignet

La montre connectée Verve Neo ne pèse que 21 g, elle est livrée avec un grand écran IPS-LCD ultra-large de 1,69 pouce avec 500 nits et conçu avec des bords chanfreinés.

Les montres intelligentes remplacent rapidement les montres-bracelets, principalement pour leurs fonctionnalités de suivi de la santé et de la forme physique que les vêtements de poignet conventionnels ne possèdent pas. C’est un grand marché et il y a beaucoup d’acteurs avec de nombreuses offres. TAGG, l’une des principales marques locales d’électronique de style de vie axée sur la technologie, s’est lancée dans une vague agressive de lancement de montres intelligentes. Récemment, il a présenté sa quatrième série de montres connectées Verve, la TAGG Verve Neo, un bracelet léger avec un grand écran, disponible sur Amazon India à seulement 1 899 Rs. Il est disponible en trois couleurs de cadran : noir, bleu et or rose avec plus de 16 variantes de bracelets.

La montre connectée Verve Neo ne pèse que 21 g, elle est livrée avec un grand écran IPS-LCD ultra-large de 1,69 pouce avec 500 nits et conçu avec des bords chanfreinés. Le portable est destiné à ceux qui veulent un look éblouissant ainsi que des fonctionnalités utiles pour la santé et la forme physique. Ici, le Verve Neo est livré avec 16 modes sportifs. Il est léger et sportif avec une résistance à l’eau IP68, à la mode mais abordable.

TAGG Verve Neo fournit une solution complète de soins de santé avec un capteur de fréquence cardiaque qui surveille votre fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et suit également vos heures de sommeil. Il dispose également d’une mesure SpO2 qui mesure la saturation en oxygène du sang; il existe également une fonctionnalité supplémentaire de suivi de la santé des femmes avec une interface révisée (Menstrual Cycle Tracker).

La montre dispose d’une interface utilisateur remaniée avec un panneau de notification qui offre plus d’options que votre smartwatch habituelle ainsi que plus de 100 cadrans pour personnaliser votre expérience de visionnage. Fait intéressant, le Verve Neo dispose d’une caméra à distance et d’un lecteur de musique pour en faciliter l’accès. Il existe une application dédiée (disponible sur Google Play Store et Apple App Store) pour améliorer votre expérience avec le GPS intégré et plus de 100 cadrans de montre. Plus important encore, la montre dispose d’alertes SMS et d’appels qui peuvent vous aider à prendre uniquement les appels importants, les prévisions météo, une minuterie, un chronomètre pour garder une trace de vos activités.

Dans l’ensemble, la montre connectée Verve Neo possède de nombreuses fonctionnalités pour améliorer votre style de vie. La meilleure partie : c’est assez précis dans le suivi de vos statistiques de santé.

Prix ​​public estimé : Rs 1,899

