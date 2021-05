Tagliafico et Neres, sur la bretelle de départ Ajax

05/06/2021

Activé à 18:02 CEST

Alberto Teruel

L’équipe de l’Ajax pourrait avoir deux pertes importantes avant la saison prochaine. Dans une interview pour le magazine néerlandais Voetbal International, le directeur sportif du club, Marc Overmars, n’exclut pas le départ de Nicolás Tagliafico et David Neres lors du prochain marché des transferts.

Le désir de Nicolás Tagliafico de quitter le club est un secret de polichinelle. La partie argentine a confirmé dans une interview pour TyC Sports qu’il voulait faire le saut vers une ligue plus compétitive, et les propos d’Overmars confirment qu’ils augurent d’une éventuelle sortie “Tagliafico est au club depuis trois ans et demi, il aura 29 ans cet été et Ce n’est un secret pour personne qu’il est ouvert pour un transfert“.

Arrivé au club en janvier 2018, l’international argentin a renouvelé sa relation avec l’Ajax en décembre dernier jusqu’en 2023, mais le club a promis de faciliter son départ si un grand club du Vieux Continent s’intéressait à son transfert. La perte de Tagliafico serait importante, car c’est un élément clé dans les schémas d’Erik Ten Hag.

Le cas de David Neres est similaire à celui de son partenaire. L’attaquant brésilien, particulièrement connu pour sa performance contre le Real Madrid lors de l’édition de la Ligue des champions 2019, a apporté de nombreuses joies au public de la Johan Cruyff Arena, mais cette saison pourrait être son adieu. “Neres est à l’Ajax depuis début 2017. Il a maintenant 24 ans et veut faire un pas en avant dans sa carrière“.

Malgré la confirmation d’éventuels départs, Overmars a émis un avertissement aux clubs intéressés. «Nos acheteurs n’auront pas la tâche facile, non seulement à cause des montants de transfert, mais aussi à cause du salaire qu’ils peuvent leur offrir.. S’ils reçoivent une offre d’un club de milieu de table en Espagne, ils ne factureront pas autant qu’à l’Ajax, et cette étape serait moins attrayante.