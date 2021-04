Tahar Rahim joue dans sa première campagne publicitaire Louis Vuitton – WWD

HOMME DE PREMIER PLAN: Tahar Rahim a un nouveau rôle: l’acteur français joue dans la campagne publicitaire de la nouvelle montre Tambour Street Diver de Louis Vuitton.

Rahim a taquiné le partenariat lorsqu’il portait la montre pour ses récentes apparitions aux Golden Globes et aux British Academy Film Awards. Dans les deux cas, il portait un Tambour Street Diver en Skyline Blue – le même modèle qu’il arbore dans la campagne.

La star primée de «A Prophet» et de la prochaine mini-série «The Serpent» a été nominée dans la catégorie du meilleur acteur principal aux BAFTA pour son rôle dans «The Mauritanian».

Le rejoint dans la campagne, photographié par Mario Sorrenti, est un autre nouvel ambassadeur de la marque Vuitton, l’acteur sud-coréen Lee Min-ho, et la star de «Game of Thrones» Sophie Turner, qui a joué dans plusieurs publicités pour la marque, dont une pour son Montre intelligente Tambour Horizon en 2019.

Lee porte la variante Neon Black du Tambour Street Diver, tandis que Turner apparaît avec la version blanche et bleu marine.

Version plus sportive de la montre Tambour originale, introduite en 2002, la montre s’inspire des montres de plongée. Il est étanche jusqu’à 100 mètres et comporte des inscriptions photoluminescentes Super-LumiNova sur le cadran et la lunette.

La montre a été présentée au salon Watches and Wonders de Genève la semaine dernière. La campagne sera interrompue dans les numéros d’avril 2021 des magazines du monde entier.

Voir également:

L’acteur d’évasion Tahar Rahim sur ses rôles les plus difficiles à ce jour

Tahar Rahim lance la montre Tambour Street Diver de Louis Vuitton pour les Golden Globes

Justin Theroux, Sophie Turner et Liu Haoran apparaissent dans la campagne Tambour de Vuitton