Tahith Chong continue un début impressionnant pour Birmingham City – News 24

Après son match d’homme du match lors de l’ouverture de la saison de Birmingham City, le joueur de Man United, Tahith Chong, a raté son deuxième match contre Stoke City à cause d’une blessure aux ischio-jambiers.

Il était de retour en milieu de semaine alors que Birmingham accueillait Bournemouth.

Jouant pendant 87 minutes alors que Birmingham perdait 0:2, Chong a joué dans les trois premiers, alternant entre un rôle de numéro 10 et l’aile droite.

Avec Bournemouth contrôlant la majorité de la possession, peu d’occasions se sont présentées à Chong, mais quand elles l’ont fait, il a montré une explosion de rythme avec un certain nombre de courses dangereuses et directes directement au cœur de la ligne de fond de Bournemouth.

Plus particulièrement, il a échappé à Jonathan Leko qui a forcé un bon arrêt. Mais avec seulement deux coéquipiers en soutien lors de la plupart des attaques, il était difficile de choisir une dernière passe contre une ligne de fond serrée.

Après la défaite, Chong a exprimé sa déception face au résultat, mais a considéré les points positifs en ce sens qu’ils “peuvent rivaliser avec ces équipes”.

Lee Bowyer a également tenu à féliciter le jeune prêté en disant “c’était bien de le retrouver. C’était bien pour lui d’avoir 80 minutes à son actif. Il leur a causé des problèmes, surtout en première mi-temps, lui et [Jonathan] Leko, je pensais que ça marchait. Quand l’un courait avec, l’autre courait derrière – ce sont tous les deux des gars rapides »

Bowyer a ajouté à propos de la capacité de Chong à jouer à plusieurs positions en disant : « Chong est un bon joueur et il peut jouer n’importe où. Il a joué deux matchs maintenant et a joué dans deux positions différentes, et je suis sûr qu’il jouera dans quelques autres aussi ! Les bons joueurs s’adaptent.

Note du Whoscored : 6,20/10 (moyenne de l’équipe : 6,17)

Statistiques vs Bournemouth : 3 tirs, 1 tir cadré, 1 passe clé, 2 plaqués

Note de match de BirminghamLive : « 8 (le plus élevé de l’équipe) – Trois matchs dans la saison et il cherche la vraie affaire. Tout le bien des Blues contre Bournemouth est passé par lui. Il obtiendrait une note plus élevée si son produit final était légèrement meilleur. Beaucoup de centres bloqués ou de tirs sauvegardés.

Avis des fans :

“Tahith Chong est vraiment incroyable à regarder” – @SA2bcfc

“Chong est bien trop bien pour nous” – @ryaneaton93

“Comme d’habitude, Chong meilleur joueur sur le terrain” – @EClarky97

Totaux de la saison : 2 apparitions, 161 minutes

Les prochains matches de Birmingham auront lieu samedi à Luton Town, où Chong cherchera à poursuivre son impressionnant départ.