Tahith Chong couronne ses débuts à Birmingham City avec le prix de l’Homme du match – News 24

L’ouverture de la saison de Birmingham City à Sheffield United a marqué les débuts de Tahith Chong prêté par Manchester United.

Après deux périodes de prêt mixtes la saison dernière au Werder Brême et au Club de Bruges, le joueur de 21 ans a pris un bon départ pour Birmingham.

Revenant avec les trois points lors d’une victoire 1-0 contre l’équipe de Sheffield récemment reléguée de la Premier League, Chong a également reçu l’homme du match pour sa performance dans la victoire.

⭐️ Homme du match, le débutant du @BCFC Tahith Chong

A remporté les duels du 11/08

7 plaqués (5 de plus que n’importe quel joueur)

5x possession gagnée

3 coups Birmingham gagne 1-0 lors de son match d’ouverture @SkyBetChamp pour une 3e saison consécutive pic.twitter.com/X7kwMcEnUj – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 7 août 2021

Jouant dans un rôle inconnu, Chong a été déployé par le manager Lee Bowyer sur le côté gauche d’un milieu de terrain à trois.

Généralement ailier, le jeune Néerlandais est connu pour ses qualités offensives mais c’est son côté défensif qui lui a volé la vedette à Bramall Lane.

Avec Sheffield United contrôlant le jeu avec 75% de possession, les hommes de Bowyer ont été repoussés et contraints de défendre en profondeur.

Chong s’est brillamment adapté à son nouveau rôle, avec un rythme de travail impeccable, le jeune a poursuivi de haut en bas le terrain et a lu le jeu de manière impressionnante, en suivant les coureurs et en coupant les voies de dépassement.

Désireux d’impressionner à ses débuts, la star attaquante habituelle a fait preuve d’un sérieux dans sa performance et a effectué sept tacles stupéfiants pendant le match. Cinq de plus que quiconque sur le terrain, et un de plus que toute l’équipe de Sheffield United réunie.

Bien qu’il ait vu peu de possession du ballon, Chong a également fait sa marque en remontant le terrain avec trois tirs, le plus grand nombre de joueurs de Birmingham.

Le premier arrivé dans la première minute du match, Chong a bloqué un tir bas dans une surface bondée. Un tir bloqué similaire plus tard pour son deuxième, et son troisième est venu après une belle touche mais a finalement été placé au-dessus de la barre.

L’habileté la plus impressionnante est cependant venue quand il s’est retrouvé dans une position large familière où il a effectué un pas rapide et a dépassé l’arrière latéral et a décoché un centre parfait qui était dirigé vers le poteau arrière. Malheureusement, une poussée hors du ballon au centre de la surface a vu le but refusé.

Sentant une tension dans ses ischio-jambiers, Chong a été remplacé à la 73e minute. Après le match, Chong a déclaré qu’il avait essayé de s’enfuir mais que c’était devenu plus serré et qu’il est sorti par précaution.

Espérant que sa blessure n’est pas grave, Chong a bien fait de solidifier une place dans le onze de départ de Bowyer et semble être sur la bonne voie pour une excellente période de prêt.