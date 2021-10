Tahith Chong sur les conseils reçus de la star de Man Utd avant le déménagement des Blues

Le prêteur de Birmingham, Tahith Chong, a déclaré avoir demandé conseil à son coéquipier de Manchester United, Jesse Lingard, avant de passer aux Blues.

L’ailier de 21 ans a rejoint l’équipe du championnat sur un prêt d’une saison en été. Il a déjà fait bonne impression lors des 10 apparitions qu’il a disputées jusqu’à présent.

Chong a déjà passé du temps en prêt au Werder Brême et au Club de Bruges. Il dit avoir demandé des conseils à Lingard avant son déménagement à St Andrew’s.

Il a déclaré au site officiel du club de United : « Eh bien, avant de partir, j’en ai parlé à Jesse, juste brièvement, car il était également ici. Alors je lui ai parlé et il m’a un peu expliqué le club donc j’avais déjà une sorte d’idée.

« C’est toujours différent quand vous en faites l’expérience vous-même, mais je dois dire que cela a été fantastique pour moi.

« Jesse vient de dire à propos des fans. Si vous travaillez dur sur le terrain et tout ce genre de choses, les fans peuvent vous aider à travers les matchs. Et les joueurs aussi.

«Je viens d’arriver et j’ai vraiment aimé l’expérience. Je voulais juste écouter le staff et les joueurs et ce qu’ils voulaient que je fasse et j’ai essayé de continuer avec ça.

Tahith Chong profite d’un prêt à Birmingham

Le Néerlandais a disputé cinq matchs avec les Red Devils depuis ses débuts en équipe première en 2019.

Chong est actuellement profiter de l’expérience il entre dans le championnat avec Lee Bowyer. Les Blues occupent actuellement la 16e place du classement, après avoir remporté trois victoires et trois nuls en 11 matchs.

Chong a déclaré au site Web du club de United : « Eh bien, je pense que nous avons eu un bon début de saison. »

« De toute évidence, c’est maintenant un peu plus difficile avec les derniers matchs, mais je suis sûr que nous allons changer cela. Cela a été une très bonne expérience.

« Comme je l’ai dit à maintes reprises, tout le monde ici à Birmingham a été très accueillant, des joueurs et du staff aux fans. Tout le monde m’a beaucoup aidé depuis que je suis arrivé ici et cela m’a vraiment facilité l’adaptation.

