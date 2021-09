Tahj Mowry invite les fans de football à essayer un hayon à base de plantes

L’automne est à nos portes et cela signifie la saison de football! J’admets que je ne suis pas du genre à avoir les yeux rivés sur le jeu, mais je me présenterai toujours au hayon pour la compagnie et la nourriture. L’acteur Tahj Mowry, star de Baby Daddy de Freeform et Smart Guy de Disney, est un grand fan de football et gourmand, et il invite ses fans à essayer un hayon à base de plantes.

Une alimentation saine est un mode de vie et un excellent moyen de renforcer les bienfaits d’une bonne alimentation pour la santé est d’incorporer des aliments à base de plantes. En ce qui concerne le talonnage, la plupart d’entre nous pensent aux apéritifs classiques comme les ailes, les nachos et diverses frites et trempettes, mais Tahj Mowry a une façon saine de continuer à profiter de nos aliments préférés. Voici ce qu’il a dit à CinemaBlend :