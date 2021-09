Tahj Mowry partage les détails du prochain redémarrage de Smart Guy

Tahj Mowry a mentionné vouloir donner aux fans d’OG le sentiment nostalgique d’une nouvelle époque, notant que nous pourrons voir TJ et sa famille. Nous pouvons en déduire que cela signifie que, à l’instar de Raven’s Home, le redémarrage de Smart Guy mettra en vedette les personnages originaux que nous connaissons et aimons tous adultes, et introduira également de nouveaux personnages. Nous verrons comment TJ adulte s’est avéré, et peut-être qu’il aura même son propre génie d’enfant ! Qu’est-ce que tu penses? Faites-le moi savoir dans le sondage ci-dessous.

Dans ma conversation avec Mowry, il a mentionné que le casting de Smart Guy est resté en contact au fil des ans et qu’ils sont comme une famille, alors j’espère que nous reverrons tous les personnages originaux lors du redémarrage. Pendant que vous attendez, vous pouvez diffuser les trois saisons de Smart Guy dès maintenant sur Disney +. Vous cherchez plus? Essayez ces superbes émissions familiales en streaming sur Paramount+.