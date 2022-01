Tai Tuivasa a une proposition pour Leonardo DiCaprio

Tai Tuivasa / UFC

Tai Tuivasa est reconnu à l’UFC pour son style de combat, ses KO et son charisme. Aussi pour ses célébrations, il célèbre généralement ses victoires en buvant de la bière dans une chaussure. Les fans adorent ces moments et il les a vécus lors de ses quatre derniers combats. « Bam Bam » est en pleine forme.

Et il compte bien le poursuivre et qui sait s’il aura une chance de décrocher le titre mondial des poids lourds en 2022. Mais en plus de continuer à triompher aussi Il a un souhait assez curieux : célébrer sa fête avec Leonardo DiCaprio. C’est ainsi qu’il l’a fait savoir en s’exprimant récemment sur The MMA Hour.

« C’est mon garcon. J’aime ce qu’il fait. J’aime ses films et j’adorerais sortir avec lui«.

Tuivasa déclare également que la bière n’en sort qu’après les combats.

«Je suis un homme des extrêmes, alors si je m’entraîne, je m’entraîne. Essayer de bien manger, faire tout ça, et quand je ne le suis pas, je ne le suis pas. Je suis au buffet, je suis au bar, peu importe.’

Et révèle que ils ne le prennent pas bien quand ils essaient d’arrêter ces célébrations.

« J’ai eu une petite dispute avec l’un des gars, qui me poussait hors de là et me rebutait vraiment. J’ai l’impression que les fans viennent me voir pour assommer les gens et avoir ces célébrations, et j’ai un gars qui n’est même pas arbitre et qui ne travaille pas pour l’UFC, il me baise en me poussant et essaie de me sortir de là. Allons, mec ».

