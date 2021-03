Taika Waititi a remporté un Grammy Award, et cela l’a définitivement pris par surprise

Comme d’autres émissions de récompenses qui ont été diffusées l’année dernière, le 63e Grammys annuel a été organisé comme un mélange de présentateurs et de gagnants en personne et virtuels, et Taika Waititi a accepté son prix dans une bande-annonce en Australie. Alors qu’il était clairement un peu bizarre de recevoir un prix qui a été publié il y a près d’un an et demi, la période d’admissibilité au programme remonte au 1er septembre 2019, et le Jojo Lapin la bande originale est sortie le 18 octobre 2019. Waititi a eu une concurrence assez rude dans la catégorie, avec d’autres titres dont Congelé 2, Une belle journée dans le quartier, Bill et Ted affrontent la musique, et Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de la saga du feu.