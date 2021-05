Taika Waititi est Barbe Noire dans Notre drapeau signifie la mort ⋆ .

]]>]]>

Oscarisé Jojo Lapin Le réalisateur Taika Waititi a été choisi pour le tristement célèbre pirate Blackbeard dans la série comique d’époque de HBO Max Notre drapeau signifie la mort. Il rejoint Rhys Darby (Vol des Conchords) dans la serie.

Notre drapeau signifie la mort est «vaguement basé sur les aventures réelles de Stede Bonnet (Darby), un gentleman farmer aisé issu d’une famille riche qui, après avoir traversé une crise de la quarantaine, choisit de partir et de devenir le capitaine de Revenge, un bateau pirate au début du 18e siècle.

«Notre Barbe Noire est une légende, un amant, un combattant, un génie tactique, une âme poétique et peut-être fou», a déclaré le créateur de la série David Jenkins. «Un seul homme pouvait jouer ce rôle, et c’est le grand Taika Waititi. Nous sommes ravis au-delà de toute mesure qu’il ait décidé de mettre la barbe.

Jenkins a créé la série et écrit, produit et présente la série tandis que Waititi produira également la production exécutive et dirigera le pilote. Garrett Basch et Dan Halsted sont également producteurs exécutifs.

Waititi est actuellement en train de filmer la prochaine entrée dans Marvel’s Thor la franchise Thor: l’amour et le tonnerre avec Chris Hemsworth, Natalie Portman et Tessa Thompson reprenant leurs rôles MCU en tant que Thor, Jane Foster et Valkyrie.

Ricky Church – Suivez-moi sur Twitter pour plus d’informations sur les films et les discussions sur les nerds.

