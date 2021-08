Taika Waititi est l’arme secrète de Free Guy, voici comment il a été présenté comme un méchant parfait

Free Guy, le nouveau film mettant en vedette Ryan Reynolds en tant que personnage non-joueur dans un jeu vidéo de type Grand Theft Auto, sortira en salles le vendredi 13 août. un flot de rires incessant grâce à ses héros. Si vous ne le croyez pas, consultez la critique du film par GameSpot. Cependant, Free Guy présentera également le méchant du film, un concepteur de jeux vidéo méchant mais tout à fait ridicule et hilarant nommé Antwan, joué par nul autre que le réalisateur de Thor: Love and Thunder, Taika Waititi.

Alors qu’Antwan existe dans le monde réel du film, plutôt qu’à l’intérieur du jeu avec le personnage de Reynold, Guy, l’énergie distincte que Waititi insuffle dans le rôle est indéniable et si engageante que même s’ils ne sont pas face à face, il est difficile d’imaginer une meilleure feuille pour le héros. Selon le réalisateur Shawn Levy, Waititi n’était certainement pas quelqu’un qu’il avait en tête pour le rôle, à l’origine.

“J’avais une liste d’idées d’Antwan et un jour [Ryan Reynolds and Blake Lively] m’ont tendu la main, ils me disent : ‘D’accord, voici une idée folle. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas si vous l’aimez. Et Taika Waititi ?'”, s’est-il souvenu, en parlant à GameSpot. “Et je me dis : ‘Attends, le réalisateur dont j’aime les films ?’ Et ils disent : ‘Ouais, ouais, mais c’est aussi parfois un acteur. Mais plus précisément, il est comme une licorne étrangement unique. Vous devriez le rencontrer.'”

Levy les a crus sur parole et a organisé une réunion sur FaceTime. Heureusement, c’était tout ce qu’il fallait pour se rendre compte qu’il était la bonne personne pour le rôle.

“Au cours d’une conversation de 12 minutes, il était comme se prélasser la tête en bas sur un canapé.” se souvient le réalisateur. “Il était en chien couché, il faisait du yoga, il est à l’envers dans un poirier. Il était tellement cinétique et inhabituel. Mais aussi, soit dit en passant, intelligent, charismatique et avec une telle présence. J’étais comme, ‘Ça va être l’un des méchants de cinéma les plus mémorables que j’aie jamais vu.'”

Et, finalement, Levy a obtenu plus qu’il ne pourrait jamais demander. “Il se présente sur le plateau, nous avons eu un scénario vraiment drôle, mais ensuite il improvise. Et il me dit : ‘Est-ce que c’est cool ?’ Je me dis ‘Donnez-m’en un autre'”, a-t-il dit. “Et littéralement au deuxième jour, encore moins au 14e jour ou quoi que ce soit, il faisait 20 alternatives pour chaque blague.”

Du point de vue de Waititi, il est facile de comprendre pourquoi il prenait plaisir à rendre Antwan aussi détestable que possible. “J’ai l’impression que mes personnages sont généralement assez gentils. Par exemple, je joue juste des versions de ma mère dans tous mes personnages”, a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse pour le film. “Donc, c’était un peu comme s’il y avait une version de ma mère qui, je pense, n’avait pas grandi, je suppose.”

Il ne nous reste plus qu’à mettre la main sur la coupe extra-longue du film, remplie des divagations de Waititi, dans le personnage. Finalement, Levy espère sortir une supercoupe de 30 minutes des meilleurs moments improvisés du personnage. Jusque-là, cependant, profitez du clip d’une minute et demie ci-dessus pour avoir un avant-goût de ce à quoi vous attendre lorsque vous verrez Antwan sur grand écran.

Free Guy est dans les salles vendredi.