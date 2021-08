Taika Waititi fait le point sur ce qui se passe avec son film Star Wars

in

Conformément à la tradition, Disney et Lucasfilm gardent les détails du film Star Wars de Taika Waititi sous clé proverbiale à ce stade du jeu. À part lui assis dans le fauteuil du réalisateur, tout ce que nous savons du projet, c’est qu’il co-écrit le scénario avec Krysty Wilson-Cairns de 1917. Waititi a déjà une expérience de Star Wars à son actif grâce à son passage sur The Mandalorian de Disney +, après avoir exprimé le droïde chasseur de primes IG-11 et réalisé la finale de la saison 1, “Chapitre 8: Rédemption”.