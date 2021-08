Taika Waititi fait le point sur son film Star Wars

in

L’écrivain, réalisateur et acteur Taika Waititi devrait réaliser et co-écrire un nouveau film Star Wars. Nous ne savons pas grand-chose à ce sujet, mais maintenant le réalisateur de Thor: Love & Thunder a fourni un petit teasing.

S’adressant à Wired, Waititi a déclaré qu’il n’en était qu’à ses débuts, riant qu’il était “toujours au stade” EXT. SPACE “”, une référence aux premières étapes de l’écriture de scénario.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : l’évolution des jeux Star Wars

Plus sérieusement, Waititi a déclaré: “Mais nous avons une histoire. Je suis vraiment excité par ça parce que ça me sent très bien. J’ai tendance à descendre cette petite ruelle de sincérité dans mes films. J’aime tromper le spectateur en lui faisant penser, « Ha, c’est ça », puis ils disent : « Merde, vous m’avez fait ressentir quelque chose ! »”

Waititi n’est pas étranger à Star Wars, car il a exprimé le droïde IG-11 dans l’émission télévisée Disney + The Mandalorian, et il a également dirigé la finale de la saison 1 de cette émission.

Le nouveau film Star Wars de Waititi est probablement encore en pause. L’écrivain et réalisateur a récemment terminé le tournage de Thor: Love & Thunder en 2022 avec Chris Hemsworth.

Dans d’autres nouvelles, Waititi a récemment joué un rôle dans The Suicide Squad de James Gunn. Il peut également être vu dans le film de jeu vidéo Free Guy du 20ème siècle, qui est dans les salles à partir d’aujourd’hui, le 13 août.