Taika Waititi prend les fonctions de petit ami d’Insta au niveau supérieur avec Rita Ora

Taika waititi compris la mission.

Le dimanche 14 novembre, en accompagnant sa petite amie Rita prie aux MTV Europe Music Awards 2021, le scénariste et réalisateur oscarisé Jojo Rabbit a fait passer son rôle de petit ami Instagram au niveau supérieur. Alors que la pop star posait pour les photographes de presse dans son corset à plumes noires sans bretelles et son pantalon assorti, Taiki a utilisé son téléphone ainsi qu’un appareil photo reflex numérique pour prendre lui-même des photos d’elle. Il a même pris le temps de lisser et de soutenir de façon spectaculaire sa longue traîne à plumes.

Taika n’était pas la seule proche de Rita à prendre des photos d’elle. Sa soeur, Elena Ora, a également tourné des images de la chanteuse sur le tapis rouge, prenant des selfies avec des fans qui regardaient derrière une barrière, et les a postées sur son histoire Instagram. La pop star a ensuite republié sa vidéo.

Sur scène aux MTV EMA, Rita a remis le prix Best Latin à Maluma. Artiste hip-hop Saweetie a accueilli la cérémonie, qui a eu lieu au Papp Laszlo Budapest Sports Arena à Budapest, en Hongrie.