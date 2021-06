Taika Waititi sur ces rumeurs de Throuple et Thor: le casting empilé de Love And Thunder

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Le cinéaste Taika Waititi a été sur une lancée sérieuse ces derniers temps, devenant un nom connu grâce à son travail acclamé dans Thor: Ragnarok et Jojo Rabbit – qui lui a valu plus tard un Oscar. Waititi revient au MCU avec Thor: Love and Thunder, et a récemment pris le temps d’aborder le casting A + du film, ainsi que ces rumeurs embêtantes de throuple.