Taille de la batterie EV, vitesses de charge et autonomie expliquées

Lorsqu’il s’agit d’acheter une voiture électrique, toutes les connaissances que vous avez sur la puissance, les vitesses et la consommation d’essence ou de diesel peuvent être laissées de côté.

Au lieu de cela, vous devrez apprendre ce qui ressemble à un tout nouveau langage de kilowatts, de volts, d’autonomie, de taux de charge et de kilowattheures. Les miles par gallon sont remplacés par des miles par kilowatt, ou kilowattheures par 100 km.

Mais n’ayez crainte, car même s’il y a beaucoup à apprendre, TechRadar est là pour vous aider. Dans cet article, nous allons détailler trois domaines clés de la technologie des voitures électriques.

Ceux-ci incluent les tailles de batterie, les différentes vitesses de charge disponibles à partir de chargeurs publics et privés, et comment comprendre l’autonomie très importante, y compris les trois tests d’efficacité différents utilisés dans le monde, et comment votre autonomie est affectée par le style de conduite, la surface de la route et même le conditions météorologiques.

Tailles des batteries EV expliquées

Commençons par l’une des statistiques de voitures électriques les plus simples; la taille de la batterie. Ceci est mesuré en kilowattheures, abrégé en kWh, et est parfois inclus dans le nom du véhicule.

Bien qu’il utilise désormais une convention de dénomination différente, les anciennes voitures Tesla sont appelées, par exemple, le modèle S P90, ce qui signifie la version Performance du modèle S, avec une batterie de 90 kWh.

De manière générale, la taille de la voiture se reflète par la taille de sa batterie. Une batterie plus grande a tendance à égaler plus d’autonomie, mais des rendements décroissants sont en jeu ici, car les batteries plus grandes sont incroyablement lourdes – plus de 500 kg dans certains cas – donc contrairement à un réservoir d’essence qui diminue de poids au fil des kilomètres, une batterie pèse le même qu’il soit plein ou vide.

Un exemple de voiture électrique avec une petite batterie est la Honda e, qui a un pack de 35,5 kWh. Une citadine plus grande comme la Vauxhall Corsa-e a un pack de 50 kWh, et la Volkswagen ID.3 propose une gamme d’options de batterie, allant de 58 kWh à 77 kWh.

Passant à la vitesse supérieure, et la Porsche Taycan propose des tailles de batterie allant de 79,2 kWh à 93,4 kWh.

La Porsche Taycan propose des batteries jusqu’à 93,4 kWh (Crédit image: TechRadar)

Tesla équipe sa Model S d’un pack de 100 kWh et Rivian propose une option de 135 kWh pour son pick-up R1T.

General Motors a présenté des plans pour éventuellement installer des batteries de 200 kWh sur les futurs véhicules, et Tesla dit que son Semi, un camion articulé, aura un énorme pack de 500 kWh.

Bien qu’il s’agisse d’un petit détail, il convient de rappeler que certains constructeurs automobiles citent la capacité totale ou réelle de la batterie, et d’autres citent la capacité utilisable.

Par exemple, la plus grosse batterie équipant une Porsche Taycan a une capacité réelle de 93,4 kWh, mais une capacité utilisable de 83,7 kWh.

Ce n’est qu’une petite différence, mais cela vaut la peine de le savoir si vous voyez ce qui semble être un ensemble de nombres contradictoires pour le même véhicule.

Le Rivian R1T sera doté d’une batterie importante de 135 kWh (Crédit image: Rivian)

Les vitesses de charge des VE expliquées

Remplir une voiture d’essence ou de diesel ne prend que quelques minutes, et ne varie pas beaucoup d’un véhicule à l’autre. Mais avec les voitures électriques, non seulement les batteries sont de tailles très différentes, mais les vitesses de chargement diffèrent également.

Il y a une telle différence, en fait, qu’une Porsche Taycan avec la plus grosse batterie branchée sur une prise murale à la maison peut prendre une journée entière à charger, alors que cette même batterie peut être remplie à 80% en environ 22 minutes du type le plus rapide. de chargeur public.

La Porsche peut atteindre un temps de recharge aussi rapide car elle utilise une architecture de 800 volts, par rapport aux systèmes de 400 volts utilisés par la plupart des autres voitures électriques. Une tension plus élevée permet d’utiliser un courant plus faible pendant la charge, ce qui réduit la chaleur et augmente la vitesse de charge.

Mais déverrouiller cette charge à grande vitesse nécessite un certain type de chargeur ; à savoir, un chargeur CCS qui peut fournir de l’énergie à 270 kW, ce qui est le maximum que le Taycan peut accepter.

Le réseau Ionity au Royaume-Uni et en Europe (et Electrify America aux États-Unis) dispose d’une poignée de chargeurs de 350 kW, mais la majorité des chargeurs publics sont plus lents que cela.

Un parvis électrique au Royaume-Uni avec des chargeurs de 90 kW et 350 kW (Crédit image : TechRadar)

Même les chargeurs les plus rapides proposés par Shell et BP sont de 100 kW ou 150 kW, tandis que de nombreux chargeurs «rapides» publics sont de 50 kW, et les chargeurs trouvés dans les rues résidentielles peuvent être aussi lents que 7 kW – le même qu’un chargeur que vous pourriez installer à la maison.

En ce qui concerne les temps de recharge, un VE avec une batterie de 75 kWh sera rempli en moins d’une heure avec un chargeur de 150 kW, en environ deux heures avec un chargeur de 50 kW et en 11 heures avec un chargeur de 7 kW.

Les chargeurs de 100 kW et plus sont parfaits pour recharger la batterie lors d’un long voyage, tandis que les chargeurs plus lents sont les meilleurs pour les recharges de nuit.

Il existe également une différence de courant entre les chargeurs. Les chargeurs moins puissants utilisent du courant alternatif (courant alternatif), tandis que les plus rapides utilisent du courant continu (courant continu). La différence ici réside dans la façon dont les voitures électriques utilisent leur convertisseur embarqué pour transformer le courant alternatif en courant continu, tandis que le courant d’un chargeur CC peut être alimenté directement dans la batterie.

Les chargeurs plus rapides, comme ceux offrant 50 kW et plus, utilisent le courant continu tandis que les chargeurs plus lents et domestiques utilisent le courant alternatif.

Une dernière remarque pour cette section est la façon dont les batteries vides se chargent plus rapidement que celles qui sont presque pleines. C’est pourquoi de nombreux fabricants citent un temps de charge lors du remplissage d’une batterie de moins de 20 % à 80 %.

Les premiers pour cent sont rechargés très rapidement, dans certains cas à une vitesse de plus de 1 000 miles par heure, mais après 80 pour cent, les choses ralentissent considérablement et les derniers pour cent ne valent généralement pas votre temps.

La gamme EV expliquée

Nous avons essayé d’éviter les acronymes jusqu’à présent, mais pour cette section, il y en a trois que nous devons approfondir.

Ceux-ci font tous référence à des cycles de test qui sont utilisés pour déterminer la consommation d’énergie d’un véhicule. Ils peuvent être utilisés pour calculer les miles par gallon ou les litres par 100 km de voitures à combustion interne, et sont également utilisés pour calculer l’efficacité énergétique des véhicules électriques.

L’EPA est l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, le WLTP est la procédure d’essai harmonisée dans le monde entier pour les véhicules légers et le NEDC est le nouveau cycle de conduite européen.

Maintenant pour une dose d’ironie avec un côté de confusion. Le nouveau cycle de conduite européen n’est pas du tout nouveau, a été mis à jour pour la dernière fois en 1997 et a effectivement été remplacé par WLTP.

Mais le Worldwide de ce test n’est pas précis non plus, car les constructeurs automobiles aux États-Unis citent leurs chiffres de consommation en utilisant leur test EPA natif.

Ce qui est encore plus amusant, c’est la façon dont les résultats de ceux-ci – l’autonomie prévue d’un véhicule électrique – sont différents pour chaque test. D’une manière générale, le test EPA est le plus difficile et donne un chiffre de plage inférieur à celui du même véhicule testé selon la norme WLTP.

La gamme officielle du modèle 3 varie en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez (Crédit image: Tesla)

À titre d’exemple de la différence entre ces chiffres, la Tesla Model 3 Performance a une autonomie EPA de 315 miles et une autonomie WLTP de 352 miles.

C’est une histoire similaire pour la Jaguar I-Pace (246 milles EPA contre 292 milles WLTP) et toutes les autres voitures électriques. Pour compliquer davantage les choses, Porsche préfère indiquer le chiffre kWh/100km, qui est l’équivalent électrique des miles par gallon. Dans le cas du Taycan Turbo S, il s’agit de 25,6 à 24,3 kWh/100 km.

Enfin, ces chiffres sont influencés par de nombreux facteurs extérieurs. Une vitesse plus élevée sur une route en montée avec une surface rugueuse se traduira par moins de kilométrage qu’une croisière plus lente sur une route plate et lisse.

Descendez une pente assez longtemps et l’autonomie restante d’un véhicule électrique peut augmenter, grâce au système de freinage régénératif. La température ambiante joue également un rôle, car les batteries au lithium fonctionnent moins bien lorsqu’elles sont froides, ce qui réduit l’autonomie des véhicules électriques pendant les mois d’hiver.