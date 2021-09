Taille, poids, portée, statistiques de carrière et plus avant le choc d’Anatoli Muratov à Wembley Arena alors que la « nouvelle génération » regarde Canelo Alvarez

in

Chris Eubank Jr affrontera Anatoli Muratov à Wembley Arena ce week-end après que Sven Elbir a dû abandonner en raison d’un test positif pour COVID-19.

Eubank Jr voudra faire un spectacle alors qu’il poursuivait sa quête d’un combat pour le titre mondial samedi sur le site bondé.

Crhis Eubank Jr affronte l’Allemand Anatoli Muratov à la Wembley Arena ce week-end

‘Next Gen’ envisage un affrontement avec le grand Canelo Alvarez et cherchera à envoyer un message ce week-end.

Le combat sera en direct sur talkSPORT.

Chris Eubank Jr : ses débuts et contre qui il a combattu

Eubank a commencé sa carrière professionnelle avec 18 victoires et 13 KO après ses débuts en 2011.

Son premier adversaire était Kirilas Psonko qu’il a battu au quatrième tour par TKO à EventCity à Manchester.

En 2014, il a subi sa première défaite dans l’énorme combat pour les titres des poids moyens européens, britanniques et du Commonwealth contre Billy Joe Saunders à l’ExCel à Londres.

Saunders a remporté une victoire décisive à l’ExCel lorsqu’il a combattu Eubank Jr en 2014

Il a parcouru les 12 tours complets, mais il a perdu sur une décision partagée.

En 2016, Eubank a gagné à la Wembley Arena pour remporter le titre britannique des poids moyens contre Nick Blackwell par TKO au dixième tour.

Moins d’un an plus tard, il a remporté la victoire contre Renold Quinlan pour remporter son premier titre des super-moyens contre l’Australien.

Sa deuxième défaite est survenue peu de temps après contre George Groves avant d’enchaîner sur une autre séquence de victoires.

Eubank a remporté le titre WBA en décembre 2019 par TKO au Barclays Center de New York après que Matt Korobov s’est blessé à l’épaule au deuxième tour et n’a pas pu continuer.

Eubank Jr s’est maintenant fait un nom et s’est associé à Roy Jones Jr en tant que nouvel entraîneur

Plus récemment, une victoire sur Marcus Morrison à l’AO Arena de Manchester lui a permis de remporter quatre victoires consécutives.

Le combat a été décidé à l’unanimité en mai de cette année et ‘Next Gen’ est maintenant prêt à revenir sous les lumières et à affronter Muratov.

Chris Eubank Jr : Victoires, défaites et bilan professionnel

Sur les 32 combats auxquels Eubank Jr a été confronté, il en a remporté 30 avec seulement deux défaites.

Il a remporté 22 victoires par élimination directe et sa dernière défaite est survenue lors de l’énorme affrontement britannique contre Groves en 2018.

Chris Eubank Jr : poids, taille et portée

Le 13 décembre 2016, Eubank a annoncé qu’il passerait à la division des super-moyens et son combat le plus récent qu’il a enregistré à 73 kg.

Sa portée est modeste de 72,5 pouces (184 cm) pour son cadre de 5 pieds 11 pouces (180 cm).

Chris Eubank Jr : Prochain combat et futurs adversaires

Eubank affrontera Muratov ce samedi 2 octobre devant 20 000 fans à la Wembley Arena.

La carte a été modifiée tardivement en raison d’un test de coronavirus positif d’Elbir que le Britannique était sur le point de combattre au cours des derniers mois.

Sa chance pour un combat pour le titre mondial reste s’il peut vaincre le joueur de 33 ans qui a une fiche de 24-2-1.

Eubank vise un combat énorme avec Saul ‘Canelo’ Alvarez et une victoire ce week-end pourrait aider à renforcer cette pression pour que cela se produise l’année prochaine.

Alvarez a défendu ses titres des poids moyens contre Saunders plus tôt cette année au Texas

Il a déclaré: «C’est le seul que je prendrais à nouveau d’un poids pour me battre et oui, il manque de gars pour combattre.

“Personne ne veut le combattre et les gars qui veulent le combattre, [they] ne veux pas vraiment le combattre.

« Je m’en fiche de tout ça. Je veux le battre. Je veux combattre le feu par le feu. Les fans le savent.

«Ce combat est définitivement un combat qui peut arriver, et je pense que l’année prochaine, nous allons pousser fort pour cela.

Voir Anthony Joshua perdre au Tottenham Hotspur Stadium ce week-end l’a certainement ravi.

Il a dit : « Absolument, je suis excité. De toute évidence, Anthony Joshua est un de mes amis. Je suis un peu dégonflé que hein perdu, mais ça fait partie du jeu, nous avons tous été là.

« Si quoi que ce soit, cela me donne envie de me battre encore plus fort. Je connais les sentiments qu’il ressent maintenant.