Tailles des fichiers de Pokémon Legends et Pokémon Diamond & Pearl Remakes apparemment révélées

Si vous prévoyez de vous procurer des copies numériques de Pokémon Légendes : Arceus ou alors Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante vous pourriez être curieux de savoir combien d’espace vous aurez besoin d’allouer pour tous ces jeux sur votre Nintendo Switch.

Pour quiconque envisage de saisir les trois, la mémoire interne du système ne le coupera tout simplement pas. Selon les informations de l’eShop de l’Amérique du Nord, les remakes Diamond et Pearl nécessiteront 10 Go chacun (donc, 20 Go si vous achetez les deux), et Legends sera un peu plus gros – à environ 13 Go.

En revanche, le Pokémon Épée et Bouclier les jeux de base sur l’eShop ont une taille de 12,4 Go et les jeux Pokémon Let’s Go nécessitent 4,2 Go d’espace libre.

La taille du fichier de Brilliant Diamond et Shining Pearl est également susceptible d’augmenter, avec le site officiel du jeu et une nouvelle bande-annonce faisant référence à une mise à jour de lancement et à la manière dont elle peut être nécessaire pour accéder à “certaines” fonctionnalités et contenus. Allez-vous acheter des copies numériques du nouveau Pokémon ? Laissez un commentaire ci-dessous.