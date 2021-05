Tailored Brands nomme John Tighe et Karla Gray à des postes de direction – WWD

Tailored Brands a révélé lundi trois nominations à la direction: John Tighe en tant que vice-président exécutif et directeur de la clientèle, Karla Gray en tant que vice-présidente exécutive et directrice des magasins et Tim Cooksey en tant que vice-président senior de l’immobilier.

Les nominations interviennent quelques mois après que la société a reçu un investissement de 75 millions de dollars de la part d’actionnaires et de prêteurs existants, y compris son plus grand détenteur d’actions et prêteur existant, Silver Point Capital LP.

Tighe a récemment occupé le poste de président de Peerless Clothing et a quitté ses fonctions en août 2020. Avant Peerless, il a occupé des postes de direction chez JC Penney Co. Inc., y compris le chef marchand et le vice-président exécutif.

«J’admire depuis longtemps Tailored Brands et je suis ravi de monter à bord à un moment aussi important de l’histoire de l’entreprise, car je crois que cette équipe a surmonté avec succès le pire de la pandémie et en est sortie plus forte», a déclaré Tighe dans un communiqué. «Nous avons quatre marques puissantes qui sont appréciées de leurs clients, et je prends au sérieux ma responsabilité de tirer parti de cet héritage – et des progrès significatifs déjà réalisés – pour offrir à nos clients des assortiments de marchandises, des expériences innovantes en magasin et en ligne. et des options omnicanales améliorées qu’ils veulent et méritent. »

Gray rejoint Tailored Brands Inc. en provenance de Nike Inc., où elle a passé six ans à des postes mondiaux, notamment vice-présidente des opérations de vente au détail mondiales, directrice générale de la vente au détail directe en Asie-Pacifique et en Amérique latine et plus récemment vice-présidente et directrice générale du Nord America Nike Factory Store, ainsi que Gap Inc., où elle a débuté sa carrière et travaillé pendant 14 ans.

Cooksey rejoint Tailored Brands de Lowe’s, où il a travaillé pendant 15 ans, plus récemment en tant que vice-président senior de l’approvisionnement stratégique en immobilier et en entreprise. Il a également passé 19 ans chez US Airways.

«Nous sommes ravis d’accueillir John, Karla et Tim au sein de l’équipe Tailored Brands – en particulier à un moment où nous constatons une dynamique positive dans notre entreprise et sommes prêts à croître», a déclaré Peter Sachse, co-directeur général par intérim de Tailored Marques, dans un communiqué. «Notre succès continu dépend de notre capacité à comprendre en profondeur les besoins et les préférences de nos clients, afin que nous puissions nous montrer forts où et comment ils ont besoin de nous, dans tous les moments qui comptent. Nous sommes convaincus que la nomination de ces trois éminents dirigeants nous permettra de tenir cette promesse, d’accélérer nos stratégies et de réaliser notre plein potentiel. »

Tailored Brands a mis fin à la faillite du chapitre 11 au début de décembre, éliminant 686 millions de dollars de dettes. La société a également fermé 500 magasins et négocié une facilité de prêt sur actifs de 430 millions de dollars, un prêt de sortie à terme de 365 millions de dollars et 75 millions de dollars de trésorerie provenant d’une nouvelle facilité de crédit.