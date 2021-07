Tainy et Yandel présentent Dynasty, leur premier album ensemble – El Sol de México

Avec sa participation à près d’une centaine d’albums et chansons de différents artistes, dont trois lauréats d’un Latin Grammy (Abusadora de Wisin & Yandel, et les albums Vibras de J Balvin et X 100pre de Bad Bunny), le producteur Tainy est l’un des principal responsable du succès du reggaeton sur la scène mondiale, et aujourd’hui, il a le Mexique en ligne de mire comme un pays qui pourrait fournir au monde une grande star.

“Ce sont les mêmes artistes qui dans leur culture doivent commencer à chercher leur propre son dans le genre, c’est ce qui fait que le pays l’accepte. Le style de Porto Rico n’est pas le même que celui fait en Colombie, en Argentine ou en L’Espagne, il s’agit de donner à la nouvelle génération la chance de l’explorer et de lui donner sa touche authentique », a-t-il commenté dans une interview exclusive avec El Sol de México.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

“Au Mexique, ils sortent, il y a une nouvelle génération cool. J’ai pu rencontrer Natanael Cano, et j’aime la musique qu’il fait. Je sais qu’il y a beaucoup plus d’artistes que peut-être en ce moment je ne connais pas , mais j’aimerais continuer à écouter de la nouvelle musique et des sons rafraîchissants, des choses qui m’inspirent pour faire de la musique”, a-t-il ajouté.

Le reggaeton a commencé son âge d’or il y a un peu plus de 20 ans. Influencé du reggae et du hip hop des années 70, il présente un rythme dansant et entraînant qui va petit à petit gagner des interprètes tels que Daddy Yankee, Don Omar, Ivy Queen et Nicky Jam, la reconnaissance du public en Amérique latine et dans le monde.

En 2005, des catégories spéciales ont été créées pour ce genre dans des prix tels que le Latin Grammy et les Lo Nuestro Awards, et en 2009 la projection dans les pays anglophones a commencé, lorsque l’album Los extraterrestres de Wisin & Yandel est devenu la première œuvre du genre en obtenant un Grammy, faisant qu’il s’infiltre dans d’autres styles, comme la ballade et la pop.

“Notre musique a commencé à Porto Rico, qui bien que ce soit une petite île, a beaucoup de richesse musicale et culturelle. Vous mettez un reggaeton à une fête, et il prend vie, c’était le détail manquant, qu’ils nous écoutent, ” a mentionné Tainy. “Maintenant, c’est plus facile d’y entrer car il y a différentes branches, il y a du reggaeton pur, mais il y a des gens qui ont un son plus mélodique.”

Au cours des trois dernières années, des artistes américains ont collaboré avec des musiciens urbains (Madonna et The Weeknd avec Maluma, ou Nicky Minaj avec Karol G), augmentant le nombre de followers dans le monde.

Yandel a souligné que l’ère numérique a été un élément clé pour que le public international se tourne pour voir le travail effectué en Amérique latine, car grâce à la portée d’Internet, de nouveaux exposants ont pu partager leurs chansons.

« J’aime la façon dont fonctionnent ces nouvelles générations. Les choses, je ne vous dis pas qu’elles sont faciles, mais elles sont plus simples qu’au début. Maintenant, il y a beaucoup de plateformes, et il y a tous ces réseaux sociaux, où vous pouvez transmettre votre l’ambiance et votre travail, vous pouvez le prendre instantanément, mais je pense qu’ils travaillent à un autre niveau, et ils sont dans la bonne voie », a-t-il déclaré.

Pour célébrer cette suprématie du reggaeton, Tainy et Yandel présentent leur premier album en collaboration, intitulé Dynasty, composé de 9 chansons, et sera disponible à partir du 16 juillet.

“Ils travaillent ensemble depuis 16 ans avec une chimie incomparable, nous avons mûri musicalement et en tant que personnes, et nous pensons que cet album est arrivé au moment où il devait arriver”, a déclaré Yandel.

De même, il a annoncé qu’étant donné le potentiel qu’ils observent au Mexique, ils n’excluent pas à un moment donné de fusionner le reggaeton avec le régional mexicain. “Faire une combinaison avec de la musique avec des trompettes, des rancheras et du reggaeton serait quelque chose d’intéressant”, a-t-il déclaré.