TAIPA sollicite l’intervention du DoT pour assurer une connectivité télécom ininterrompue au milieu des restrictions de mouvement dans les États

Divers États ont eu recours à des couvre-feux et des verrouillages le week-end pour freiner la deuxième vague de pandémie, au milieu du nombre croissant de cas de COVID-19 à travers le pays.

L’organisme industriel TAIPA a sollicité l’intervention et le soutien urgents du DoT pour assurer la disponibilité 24 heures sur 24 de la connectivité des télécommunications dans un contexte de restrictions de mouvement et de couvre-feux stricts dans de nombreux États en raison de la flambée des cas de COVID-19.

Le directeur général de TAIPA, TR Dua, a exhorté le secrétaire aux télécommunications Anshu Prakash à charger les ministères centraux concernés, les autorités, les cercles et les gouvernements des États / territoires de l’Union d’offrir un soutien complet aux fournisseurs d’infrastructures de télécommunications pour leur permettre de procéder à l’installation, à l’exploitation et à la maintenance ininterrompues de infrastructure et assurer la disponibilité des services 24h / 24 et 7j / 7.

L’Association des fournisseurs de tours et d’infrastructures (TAIPA) a recherché la libre circulation du personnel et des techniciens sur le terrain pour accéder aux sites des tours de télécommunications; disponibilité de diesel pour les sites de pylônes de télécommunications; la sûreté et la sécurité du personnel / des techniciens des télécommunications par les autorités policières et les services répressifs des États, entre autres.

«Nous demandons au DoT d’écrire au ministère de l’Intérieur (MHA) et aux secrétaires en chef des États / UT pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel / techniciens de terrain des télécommunications et de l’infrastructure des télécommunications dans les États / UT pendant la situation actuelle», a déclaré TAIPA dans son mémoire. .

L’association a souligné qu’il ne devrait y avoir aucune action coercitive ou scellement des infrastructures de télécommunications et des tours de télécommunications dans le pays, car elle cherchait à décoller de toute urgence tous les sites de tours de télécommunications.

«Nous demandons au DoT d’écrire aux gouvernements des États / UT pour ne pas prendre de mesures coercitives et pour décoller d’urgence les sites des tours de télécommunications pour une connectivité télécom ininterrompue dans la situation actuelle», a déclaré TAIPA.

Qualifiant les services de télécommunications de «pivot» pour permettre les services électroniques, les applications en ligne et le travail à distance, Dua a souligné qu’il était de la plus haute importance d’assurer la continuité des opérations des tours de télécommunications 24 heures sur 24 pendant le couvre-feu et le verrouillage.

«La disponibilité de diesel pour faire fonctionner les ensembles DG en cas de nécessité / d’urgence doit être garantie. Nous demandons au Département des télécommunications (DoT) d’écrire au ministère du Pétrole et du Gaz naturel et à toutes les sociétés pétrolières – BPCL, HPCL, Indian Oil, etc. pour garantir la disponibilité 24 heures sur 24 du diesel pour les sociétés de tours de télécommunications afin que les opérations de tour de télécommunications puissent être exécutées. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a déclaré TAIPA.

Selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour jeudi matin, le nombre de cas quotidiens de coronavirus en Inde a atteint un niveau record avec plus de 3,14 lakh de nouvelles infections signalées, portant le total des cas de COVID-19 à 1,59,30,965. Il s’agit du nombre le plus élevé jamais enregistré sur une journée dans tous les pays.

