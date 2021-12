Taipei prévient que la Chine pourrait envahir Taïwan d’ici 2025 alors que Pékin vise la « réunification » | Monde | Des nouvelles

Le dernier rapport soumis au parlement de l’île pour examen budgétaire par le ministère a souligné que l’Armée populaire de libération de Chine ne disposait pas encore de suffisamment de navires amphibies pour une invasion menée en une seule vague de débarquements. Le ministère a déclaré : «[Taiwan’s] l’armée défend fortement les ports et les aéroports et ils ne seront pas faciles à occuper en peu de temps. Les opérations de débarquement seront confrontées à des risques extrêmement élevés.

Il a en outre averti que d’ici 2025, la Chine aurait amélioré sa capacité à contrôler les eaux.

L’armée chinoise modernise et renforce rapidement sa marine, en ajoutant des navires de guerre plus grands et plus puissants.

Le ministère taïwanais a également déclaré que Pékin pourrait utiliser des exercices militaires pour lancer une attaque surprise.

Il a averti que les forces chinoises pourraient se concentrer dans les eaux à l’est de Taïwan, d’où elles pourraient encercler l’île et couper les renforts des alliés de Taïwan avant de lancer une attaque.

Le ministère a en outre expliqué comment l’armée chinoise dispose de capacités limitées en matière de soutien logistique et que les forces armées de l’île pourraient perturber ses lignes d’approvisionnement en harcelant les navires de transport et les avions sur lesquels Pékin s’appuierait pour envoyer des munitions, de la nourriture et des médicaments à ses troupes à travers le plus plus de 100 milles de large du détroit de Taïwan.

Mais le rapport a été publié à un moment de tensions croissantes entre Tapei et Pékin.

Pékin a intensifié les tensions en envoyant des avions militaires sonder l’espace aérien près de l’île presque tous les jours.

Le président Tsai de Taiwan supervise un programme de modernisation militaire pour rendre l’île plus difficile à attaquer.

LIRE LA SUITE: Dublin pèse 50/50 commerce entre le Royaume-Uni et l’UE

Cependant, Washington a déclaré qu’il pourrait entrer en confrontation avec la Chine si une invasion de Taïwan se produisait.

Les États-Unis ont un accord de sécurité, qui a été réaffirmé par le président Joe Biden, avec l’île pour lui fournir suffisamment de matériel et de technologie pour dissuader toute invasion chinoise.