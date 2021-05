«Tais-toi déjà, Harry» duc de Sussex attaqué pour avoir vendu des documentaires «à tort» | Royal | Nouvelles

L’expert royal Rupert Bell s’est entretenu avec TalkRadio Julia Hartley-Brewer et a discuté des aveux du prince Harry concernant sa santé mentale. Le couple a réfléchi au fait que le prince Harry devenait plus ouvert sur ses batailles avec sa propre santé mentale et les difficultés soulevées dans la famille royale. Cependant, M. Bell a fait valoir que le duc de Sussex, à un moment donné, devra «se taire» et réaliser à quel point son éducation était privilégiée par rapport à de nombreuses autres personnes.

Il a ajouté que les nombreuses émissions que le duc fait la promotion, où il attaque la famille royale pour la façon dont elle a traité ses problèmes de santé mentale, deviennent “malhonnêtes”.

Mme Hartley-Brewer a déclaré: “Le prince Harry parle une fois de plus à Oprah Winfrey dans sa série parlant de son enfance, de sa mère et de sa santé mentale.

«Pourtant, de plus en plus d’allégations contre son entourage.

«C’est terrible, mais c’est plus une histoire sanglante et je pense que tout le monde a beaucoup de sympathie pour lui et ce qu’il a vécu dans son enfance.

“Mais je me demande pendant combien de temps le prince Harry pourra vendre sa santé mentale pour gagner de l’argent.”

M. Bell a insisté sur le fait que le duc de Sussex ne pouvait pas continuer à critiquer la famille royale et qu’il devrait à un moment donné s’arrêter.

Il a déclaré: «Je ne suis pas sûr qu’il puisse vendre sa santé mentale pour gagner beaucoup plus longtemps, je pense que nous en sommes épuisés.

«Vous avez tout à fait raison, ce qu’il a vécu était horrible mais il y a des interviews qu’il a faites plusieurs fois sur le soutien qu’il a obtenu de son père et comment ils ont essayé de l’aider.

«Alors je pense que parfois il est malhonnête et parfois tu dois juste dire tais-toi maintenant.

«On a finalement l’impression qu’il essaie de vendre ses documentaires et qu’il fait le truc du talk-show et qu’il doit raconter l’histoire.

“Je pense qu’il perd le sens de ce qu’était le problème initial.”

M. Bell a insisté sur le fait que le prince Harry devait réaliser la vie très privilégiée qu’il a vécue et arrêter de s’en prendre à la famille royale.

Il a poursuivi: «Oui, il a traversé l’enfer, il n’y a pas deux façons de le faire à 12 ans, mais maintenant il doit revenir et sentir les roses.

«Il doit se rendre compte qu’il est un sacré chanceux.

S’il est aussi heureux qu’il le dit maintenant qu’il est marié, alors de quoi a-t-il lieu de se plaindre. “