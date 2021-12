« Tais-toi w.. » à sa fille Angela Aguilar en direct

Pepe Aguilar : « Tais-toi avec .. » à sa fille Angela Aguilar en direct | .

C’était dans l’une de ses émissions en direct pour les réseaux sociaux où Pepe Aguilar discutait avec ses partisans et à ces moments-là, sa fille est apparue derrière lui, Angèle Aguilar, faisant un commentaire auquel il a dû répondre avec force.

Et le célèbre chanteur était très excité par le nombre de personnes qui le regardaient en ce moment, un diffusion en directou qu’il a fait en ces jours de fête de Noël, très heureux de voir autant de personnes rassemblées à côté de lui, mais sa fille est venue et l’a embarrassé.

Et c’est que tandis qu’il était très heureux de dire le nombre de personnes qui étaient dans son émission en direct, elle a seulement commenté « wow », avec un ton de sarcasme qu’a son père il ne l’aimait pas très bien.

Et est-ce que Pepe a fini par répondre « Shut up w # y », en pleine transmission, bien sûr, s’entendant comme s’ils étaient de grands amis, certains utilisateurs du réseaux sociaux Ils ont remarqué qu’il s’agissait simplement d’une démonstration d’affection entre eux, ce n’était peut-être pas si grave mais cela a beaucoup attiré l’attention des internautes.

D’autres ont également assuré que c’était un manque de respect, même si cela montre vraiment qu’ils s’entendent à merveille et nous avons également pu le constater dans leurs performances live, où ils partagent des scènes ensemble.

Ángela Aguilar s’entend très bien avec son père et cela se voit dans cette vidéo.

La situation était très drôle pour les autres, qui s’amusaient avec cette façon de s’entendre, beaucoup de confiance, vraiment comme si c’était n’importe quel ami et cela pouvait très bien parler d’eux.

Dans la transmission, Pepe Aguilar racontait également que son fils Leonardo était avec sa petite amie et ses amis à Aguascalientes pour célébrer.

Ángela Aguilar n’a pas perdu de temps et a également avoué dans la transmission que l’âge de son père est déjà perceptible, beaucoup plus aussi à cause de leurs followers et des numéros qu’il présente dans ses émissions en direct.