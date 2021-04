Taison rentre à la maison

24/04/2021 à 03:20 CEST

Taison est la vedette de l’Internationale pour cette 2021. L’ancien attaquant du Shakhtar Donetsk, âgé de 33 ans, porte à nouveau du rouge après plus d’une décennie très brillante dans le football ukrainien.

Il a signé pour deux ans, jusqu’à la mi-2023, pour le club qui l’a propulsé vers la célébrité et où il a remporté deux titres continentaux: la Copa Sudamericana (2008) et la deuxième Copa Libertadores (2010) dans l’histoire de l’entité.

Son rapatriement a été très célébré par la colorada tordue. Et le club lui a décerné le numéro 10, qu’une autre idole locale, l’Argentin Andrés D’Alessandro, a porté jusqu’en décembre.

Le footballeur a déjà la documentation régularisée par la CBF et commencera immédiatement à travailler sous les ordres de l’entraîneur espagnol, Miguel Ángel Ramírez.

Taison a été introduit dans ce sixième et a commencé le travail dans CT Parque Gigante. Le joueur a fait les premières évaluations, c'était Beira-Rio et il a tué la maison.

Ses débuts attendront cependant quelques jours. Sa présence est exclue mardi prochain lors du match contre le Deportivo Táchira, à partir de la deuxième journée de la phase de groupes de la Copa Libertadores. En principe, s’il n’y a pas de revers, il pourrait jouer ses premières minutes dans cette deuxième étape rouge le 5 mai quand Olimpia se rendra au stade Beira-Rio, dans un match Libertadores.

Dans sa présentation, Taison, qui arrive avec la lettre de liberté, a été euphorique. “Je retourne dans le club que j’aime, ici j’ai gagné des titres importants et maintenant une nouvelle histoire commence, je reviens avec beaucoup plus d’expérience. Je suis heureux, bien préparé et je me mets à la disposition de tout le monde … je suis revenu pour gagner grosses choses”, a exposé.