Taito Action Beat ‘Em Up Kuri Kinton rejoint les archives d’arcade sur Switch

Image : via la base de données des jeux LaunchBox

C’est une autre semaine, et cela signifie qu’un autre jeu Arcade Archives est maintenant disponible sur le Nintendo Switch eShop. Cette fois-ci, c’est l’action à défilement latéral Taito de 1988 qui les bat, KURIKINTON – également connu sous le nom de Kuri Kinton.

Le jeu suit les artistes martiaux de Kinton alors qu’ils s’engagent dans des « batailles brutales » avec des combattants maléfiques, au milieu du chaos et de la violence à la fin du millénaire. Les personnages peuvent même déclencher des “explosions d’énergie” – le jeu s’inspirant de la série Dragon Ball et de Hokuto No Ken (Fist of the North Star).

Cette dernière version d’Arcade Archives vous coûtera 7,99 $ USD ou votre équivalent régional. Le vérifierez-vous ?