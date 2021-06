Taito Egret II Mini, l’arcade avec écran rotatif pour les jeux verticaux, plus trackball et paddle | Jeux

Le mythique Taito rejoint la mode des mini consoles, mais Taito Egret II sera un modèle très particulier, avec des fonctions inédites sur ce type de machine.

Peut-être que son nom ne sonne pas trop aux jeunes générations, mais dans les années 80 et 90 du siècle dernier Taito était l’une des sociétés de jeux vidéo les plus populaires dans l’arène récréative, avec des classiques inoubliables tels que Envahisseurs de l’espace ou alors Boule à bulles.

La société japonaise vient de présenter Taito Egret II Mini, une mini borne d’arcade avec de nouvelles fonctionnalités spectaculaires qui attireront l’attention des fans : écran rotatif et support de trackball et de pagaie. Si ces mots vous semblent chinois, expliquons ce qu’ils signifient.

Sa fonction la plus spectaculaire est Écran de 5 pouces avec un rapport 4: 3 qui peut être tourné, pour le placer verticalement. Cela vous donne l’orientation parfaite pour jouer aux nombreux shoot’em ups ou jeux de navires verticaux qui étaient dans les années 80 et 90, et qui se jouaient avec un écran pivoté. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Mais ce n’est pas la seule grande nouveauté de cette curieuse mini arcade.

Comme on le voit, le mobilier se compose de un contrôleur d’arcade qui peut être configuré pour reconnaître 4 ou 8 adresses, selon le jeu. Cela empêche les mouvements faux ou non reconnus. Il dispose également de 6 boutons qui sont idéaux pour les jeux de combat.

Taito Egret II Mini est livré avec 40 jeux pré-installés, avec de grands classiques qui ne sont pas apparus sur d’autres systèmes, même pas émulés sur des consoles modernes. Ce sont les premiers titres confirmés, le reste se dévoilera petit à petit :

Space Invaders Lunar Rescue Qix Elevator Action Chack’n Pop Bubble Bobble Rastan Saga Rainbow Islands Extra New Zealand Story Don Doko Don Violence Fight Cadash Liquid Kids Metal Black Kaiser Knuckle

Des jeux comme Space Invaders, Bubble Bobble, Rainbow Island, Rastan Saga ou New Zealand Story Ils sont parmi les meilleurs de l’histoire de l’arcade.

Console rétro inspirée du premier Game & Watch que Nintendo a vendu en 1980. Elle possède trois jeux Mario Bros et un écran LCD couleur.

De plus, des manettes de jeu supplémentaires, Taito va mettre en vente un contrôleur spécial qui contient un trackball et une pagaie.

Un trackball est une boule qui roule avec la paume de la main pour déplacer le personnage du jeu, presque toujours une balle. Il a été popularisé dans des titres comme Marble Madness. Une palette est un bouton rotatif qui tourne à gauche ou à droite, et est utilisé pour déplacer une pagaie dans des jeux comme le légendaire broyeur de briques Arkanoid. Vous pouvez les voir ici, le trackball en jaune et la pagaie, en bleu :

Ne vous fiez pas à la photo, ce n’est pas une mini télécommande. Mesure 24 centimètres de long.

Cette télécommande sera livrée avec 10 jeux supplémentaires qui ont besoin de ces commandes particulières, sur une carte SD qui peut être insérée dans la machine. Taito a confirmé les titres suivants :

Strike Bowling Arkanoid Plump Pop Syvalion Cameltry Arkanoid Returns

Pour le reste, il comprend un connecteur USB Type C pour l’alimentation, les connecteurs USB classiques pour les commandes, une sortie HDMI pour connecter au téléviseur, et un connecteur de prise casque.

Taito Aigrette II Mini sera mis en vente le 2 mars l’année prochaine au Japon, à un prix d’environ 166 euros. Donc très probablement s’il arrive en Europe, il dépassera les 200 euros.

Le contrôle avec le trackball et la pagaie coûte environ 105 euros, une deuxième manette d’arcade 75 euros, et une manette de jeu, 25 euros.

Nous sommes sûrs que cette mini arcade sera bientôt épuisée, en raison de ses caractéristiques curieuses.