Taïwan fait face à des pénuries d’électricité et d’eau alors que la nation lutte avec l’approvisionnement mondial en puces électroniques | Monde | Nouvelles

La nation insulaire qui contrôle environ les deux tiers de toute la production de puces électroniques subit la pression des entreprises du monde entier, mais a du mal à répondre à la demande en raison des limitations de la production. Bindiya Vakil, PDG de Resilinc, une société de logiciels basée en Californie et un service de cartographie de la chaîne d’approvisionnement, a déclaré à Express.co.uk que la production de la technologie vitale s’était arrêtée dans certains endroits.

Elle a déclaré: «Actuellement, l’économie de l’île est aux prises avec des pénuries d’eau et d’électricité entraînant l’arrêt de la production, la suspension des opérations et le renforcement des restrictions sur la consommation d’eau.

« Hsinchu, le cœur de l’industrie des semi-conducteurs de Taïwan, est confronté à des coupures d’eau deux jours par semaine, et les plans de réduction de l’eau devraient réduire l’approvisionnement de tous les principaux fabricants jusqu’à 15 %.

Les précieuses puces électroniques sont le « pouvoir cérébral » de l’électronique moderne et alimentent des milliers d’articles de tous les jours, notamment nos téléphones, nos voitures, nos ordinateurs et même certains appareils ménagers.

Le principal fabricant de puces au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a déclaré avoir utilisé 156 000 tonnes d’eau par jour en 2019, soit environ 1 300 rorquals bleus.

Une autre entreprise de fabrication, United Microelectronics Corp. (UMC) a déclaré avoir utilisé environ 31 500 tonnes métriques la même année.

Mme Vakil a déclaré : « Pour faire face aux pénuries d’eau actuelles et éviter les retards de production ou pire, ces deux entreprises et d’autres ont commencé à sous-traiter des livraisons d’eau par camion.

“TSMC a également déclaré qu’il recherchait des approvisionnements en eaux souterraines sur les chantiers de construction.”

Les pénuries d’eau à travers le pays sont dues à des précipitations inférieures à la moyenne l’année dernière.

En outre, la hausse des températures associée au changement climatique a accru la demande de climatisation, entraînant des pénuries d’électricité et des pannes d’électricité régionales.

Le gouvernement taïwanais a commencé à étendre ses infrastructures pour faire face à la demande croissante de puces électroniques, notamment en forant de nouveaux puits et en construisant des pipelines pour transférer l’eau du nord plus humide de l’île.

Dans une interview accordée à CBS le mois dernier, le PDG de TSMC, Mark Liu, a déclaré que la Chine restait une “ombre menaçante” sur l’entreprise et envisageait potentiellement une prise de contrôle.

L’Armée populaire de libération de la Chine a effectué des incursions presque quotidiennes dans la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) de Taïwan, la dernière incursion de mardi ayant vu 28 avions de guerre entrer dans l’espace aérien du pays.

Selon M. Liu, Xi Jinping “a intensifié sa menace de longue date de s’emparer de Taiwan”.

Dans la même interview avec CBS, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré que dans le pire des cas, les pays pourraient adopter des “postures très extrêmes”.

Il a déclaré : « Le plus extrême serait l’invasion de Taïwan par la Chine et en train de prendre le contrôle de TSMC.

« Cela pourrait forcer les États-Unis à défendre Taïwan comme nous l’avons fait le Koweït contre les Irakiens il y a 30 ans. Ensuite, c’était du pétrole. Maintenant, ce sont des chips.

Une invasion de Taïwan par la Chine pourrait signifier la fin de la technologie telle que nous la connaissons depuis de nombreuses années, car la superpuissance aura le monopole de la fabrication de puces électroniques, ce qui entraînera une pénurie mondiale encore plus grande.

Mme Vakil a expliqué qu’à mesure que nous devenons une société davantage axée sur la technologie, la demande de puces semi-conductrices ne fera qu’augmenter, ce qui soulèvera des questions sur l’impact environnemental de la production de puces électroniques.

Mme Vakil a expliqué que la consommation d’eau de TSMC a augmenté “presque quintuple au cours de la dernière décennie”.

Mme Vakil a ajouté : « La réalité est que la fabrication de puces nécessite beaucoup de ressources, en particulier de l’eau et de l’électricité.

« Et, à mesure que la demande de semi-conducteurs augmente, l’impact environnemental augmente également.

« Certains des fabricants de puces les plus avancés ont désormais une empreinte carbone plus importante que certaines industries traditionnellement plus polluantes. »