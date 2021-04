Taiwan «mal préparé» à une éventuelle invasion militaire chinoise | Monde | Nouvelles

En réponse aux violations presque quotidiennes de la zone d’identification de la défense aérienne du pays (ADIZ), le haut responsable de la défense de Taiwan a appelé à un renforcement immédiat des défenses. Micheal Tsai, ministre de la Défense de Taiwan, a déclaré: «Nous sommes confrontés à une menace militaire gigantesque.

« Taiwan devrait renforcer ses capacités d’autodéfense. »

La Chine, qui a revendiqué Taiwan comme son propre territoire, a clairement indiqué l’importance du territoire dans les plans de la Chine pour l’avenir.

Le ministre des Affaires étrangères de Pékin, Wang Yi, a précédemment déclaré qu’il n’y avait «pas de place pour un compromis sur les concessions» sur la question et a averti les États-Unis, qui ont récemment fait des progrès diplomatiques avec la nation gouvernée démocratiquement, d’arrêter de «jouer avec le feu».

Dans l’état actuel des choses, Taiwan a une armée d’environ 170 000 hommes dans une armée comparable à celle de l’Allemagne, même si l’on craint que cela ne suffise pas car le budget militaire officiel de la Chine est 16 fois celui de Taiwan.

Également en termes d’équipement, la Chine fait un bond en avant dans la construction d’un troisième porte-avions, tandis que Taiwan est aux prises avec ses deux sous-marins opérationnels qui datent des années 1980.

M. Tsai a ajouté: « Notre sécurité nationale a besoin que chaque jeune homme aille dans les forces armées, c’est une obligation nationale. »

En 2016, le service militaire obligatoire des jeunes hommes taïwanais a été ramené à quatre mois seulement, ce qui n’est pas suffisant selon M. Tsai.

S’adressant à Deutshe Welle, M. Tsai a déclaré que Taiwan devrait tirer des leçons de l’exemple de la Corée du Sud, de Singapour et d’Israël où le service militaire est obligatoire pendant plus d’un an.

LIRE LA SUITE: La Chine renforce les patrouilles militaires alors que la menace d’une invasion de Taiwan se profile

M. Tsai a déclaré: «Réformez-vous du haut vers le bas avant de penser à quoi investir de l’argent.»