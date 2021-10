Taïwan ne déclenchera pas la guerre avec la Chine, selon un haut responsable militaire

Le plus haut responsable militaire de Taïwan a déclaré jeudi que Taipei ne déclencherait pas de guerre cinétique avec la Chine alors que les tensions dans la région s’intensifient après que Pékin a récemment lancé un nombre record d’avions militaires vers l’île.

La récente agression de la Chine près de l’île a amené certains observateurs internationaux à se demander si Pékin envisage une invasion. Peu de gens pensent que la guerre est imminente, mais l’ampleur de ces sorties chinoises fait craindre à beaucoup qu’il y ait une erreur de calcul qui pourrait se transformer en un conflit plus vaste et éventuellement inclure les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et l’Australie.

La Chine revendique Taiwan comme la sienne, et le contrôle de l’île est un élément clé de la pensée politique et militaire de Pékin. Le leader Xi Jinping a de nouveau souligné ce week-end que « la réunification de la nation doit être réalisée et sera certainement réalisée » – un objectif rendu plus réaliste grâce aux améliorations massives apportées aux forces armées chinoises au cours des deux dernières décennies.

Taïwan a récemment annoncé de nouveaux investissements dans son armée. La présidente Tsai Ing-wen a déclaré que l’argent était destiné à « montrer notre détermination à nous défendre ».

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi à CNBC lors d’une conférence sur l’énergie que la Chine n’avait pas besoin d’utiliser son armée pour atteindre son objectif concernant Taïwan.

« La Chine est une économie puissante et énorme, et en termes de parité d’achat, la Chine est actuellement l’économie numéro un dans le monde devant les États-Unis », a déclaré Poutine, selon le réseau. « En augmentant ce potentiel économique, la Chine est capable de mettre en œuvre ses objectifs nationaux. Je ne vois aucune menace. »

