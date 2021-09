Taïwan rejette l’offre du Royaume-Uni d’aider dans le conflit avec la Chine | Monde | Nouvelles

Le pacte AUKUS signé mercredi entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis a suscité un débat sur l’hypothétique accélération des conflits entre la Chine et Taïwan. Le pacte sur les sous-marins nucléaires a renforcé l’alliance entre trois grandes démocraties occidentales qui ont soutenu l’île démocratique, bien qu’aucune d’entre elles ne reconnaisse Taiwan en tant que pays.

Jeudi, Theresa May a défié son successeur, demandant lors d’un débat à la Chambre des communes si le nouveau pacte de défense AUKUS pourrait conduire la Grande-Bretagne à être entraînée dans une guerre avec la Chine à propos de Taïwan.

Les tensions autour de l’île montent depuis que le président Xi Jinping a promis en 2019 de “réunifier” Taïwan avec la partie continentale de la Chine, en utilisant la force si nécessaire.

Le Premier ministre s’est bien gardé d’exclure quoi que ce soit dans sa réponse.

“Le Royaume-Uni reste déterminé à défendre le droit international et c’est le conseil fort que nous donnerions à nos amis à travers le monde, et le conseil fort que nous donnerions au gouvernement de Pékin”, a-t-il déclaré.

S’exprimant depuis Taipei vendredi, la porte-parole du ministère taïwanais, Joanne Ou, a déclaré que l’île accueillait favorablement le soutien international mais préférerait ne voir aucune armée occidentale belligérante s’imposer dans sa région.

“Bien sûr, nous apprécierions beaucoup le soutien de la communauté internationale et des pays partageant les mêmes idées, mais ce n’est pas un impératif”, a déclaré Ou.

Ou a déclaré que Taïwan se félicitait de la formation d’Aukus “mais cela n’implique pas que nous demandons au Royaume-Uni de s’impliquer dans le conflit à travers le détroit de Taïwan”.

“Nous sommes responsables de la sécurité nationale de Taiwan, nous ne demandons pas au Royaume-Uni ou à tout autre pays de se battre en notre nom.”

« En s’appuyant sur les solides fondations existantes, notre gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec les États-Unis, l’Australie et d’autres pays ayant des idées similaires pour élargir l’espace international de Taiwan, sauvegarder la démocratie et les valeurs partagées, ainsi qu’un ordre international fondé sur des règles, et sauvegarder conjointement paix, stabilité et prospérité dans la région indo-pacifique”, a poursuivi le porte-parole du ministère.

S’exprimant lors d’une réunion des chefs d’État de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) au Tadjikistan par liaison vidéo, le dirigeant chinois Xi Jinping a exhorté les membres du groupe à « résister absolument aux forces extérieures pour interférer [in] pays de notre région à n’importe quelle excuse, et nous tenons fermement entre nos mains l’avenir du développement et du progrès de nos pays.”

Il a juré de résister à « l’interférence des forces extérieures ».

Le Premier ministre taïwanais Su Tseng-chang a déclaré que le gouvernement devait prendre au sérieux la menace de la Chine.

« Les communistes chinois complotent constamment contre nous », a-t-elle dit.

Les dépenses de défense de Taïwan “se fondent sur la sauvegarde de la souveraineté nationale, de la sécurité nationale et de la sécurité nationale. Nous ne devons pas nous relâcher. Nous devons nous préparer au mieux pour qu’aucune guerre ne se produise”, a-t-elle ajouté.

Plus tôt cette semaine, Taipei a même déclaré que dix avions chinois, dont des avions de chasse, étaient entrés dans son espace aérien juste un jour après que le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie aient signé un pacte de défense.

Les détails des vols, publiés par le ministère de la Défense de Taïwan, montrent que les combattants chinois ont brièvement contourné la zone de défense avant de rebrousser chemin.

L’île a signalé des missions répétées de l’armée de l’air chinoise au cours de l’année écoulée.

Plus tôt ce mois-ci, 19 avions chinois, dont des bombardiers à capacité nucléaire, sont entrés dans sa zone d’identification de défense aérienne, selon le ministère de la Défense.