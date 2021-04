Taiwan se prépare à une invasion à grande échelle grâce à des exercices militaires de scénarios virtuels | Monde | Nouvelles

Les exercices annuels hautement classifiés «Han Kuang» visent à préparer la nation insulaire gouvernée démocratiquement à toutes sortes d’attaques chinoises, y compris aériennes, maritimes, terrestres et cybernétiques. Les soi-disant «exercices sur table» ont officiellement débuté vendredi et couvriront environ 37 simulations différentes.

S’exprimant sur les exercices de jeux de guerre plus tôt ce mois-ci, le général de division Liu Yu-Ping a déclaré: «Les exercices sont conçus sur la base des menaces ennemies les plus dures, simulant tous les scénarios possibles d’une invasion ennemie à Taiwan.»

Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale de Taiwan a déclaré que le ministre Chiu Kuo-cheng et le chef de l’état-major, l’amiral Huang Shu-kuang, superviseraient le processus dans un centre de commandement.

Les exercices de Han Kuang sont les plus grands jeux de guerre annuels du pays et impliquent toutes les branches des forces armées.

Les jeux de cette année impliqueront environ 300 militaires en raison des protocoles de prévention de Covid et se dérouleront en deux étapes – aneth sur table et exercices de tir réel.

Les exercices sur table dureront huit jours, ce qui, selon les responsables militaires, est le plus long de l’histoire des jeux de guerre annuels depuis leur début en 1984.

La phase de tir réel des exercices aura lieu plus tard cette année et est actuellement prévue du 12 au 16 juillet selon le ministère de la Défense.

Rupert Hammond-Chambers, président du conseil d’affaires américano-taïwanais a mis en doute la probabilité d’une invasion imminente du «jour J».

Il a déclaré: «Ma propre vision de ce qui se passe actuellement est que les opérations chinoises autour de l’île sont principalement axées sur les opérations psychologiques.»

La Chine a environ 100 fois plus de forces terrestres que Taiwan et un budget militaire 25 fois plus important selon les dernières données du Pentagone.

S’adressant au média d’État chinois Global Times plus tôt ce mois-ci, Song Zhongping, un expert militaire, a déclaré qu’en cas d’invasion: «L’armée de l’île n’aura aucune chance.»