Takao Saito, créateur de la série Hitman Golgo 13, décède à 84 ans

Mercredi, la rédaction de Big Comic a annoncé que Takao Saito est décédé le 24 septembre des suites d’un cancer du pancréas. Il avait 84 ans.

Golgo 13 est la deuxième série de mangas la plus vendue de tous les temps, entre One Piece au numéro un et Dragon Ball au numéro trois. Il a fait ses débuts dans Big Comic en 1968 et est depuis en sérialisation, ce qui en fait le plus ancien manga publié.

Lorsque Saito arrivait à la fin des années 50 et au début des années 60, lui et ses cohortes ont pris position contre le terme « manga », qui est couramment utilisé pour catégoriser Golgo 13. Le mot évoquait des personnages mignons de dessins animés, des trucs pour enfants, disaient-ils. “Manga” était antithétique au style de Saito.

Sur la photo, Takao Saito dans une photo d’archive de 2017. Photo : STR/JIJI PRESS/. (.)

“Mon peuple détestait ce nom, alors nous avons décidé d’appeler notre travail gekiga [literally ‘theatre-images’] pour montrer qu’il s’agissait de drame », a déclaré Saito au Financial Times en 2015. « Donc, non, depuis le tout début, je n’ai jamais été un artiste manga. Ce que je produis, c’est du drame.

Gekiga ne s’adressait pas aux enfants, mais plutôt aux adultes, avec des thèmes et des situations adultes. Les histoires étaient rocailleuses, sexy et violentes. Les personnages étaient intransigeants, comme l’assassin qui a rendu Saito célèbre. Le public était prêt et Golgo 13 a été un succès retentissant à domicile. L’exporter semble une évidence.

À partir des années 1980, Golgo 13 a été traduit en anglais, ce contre quoi Saito était initialement opposé, car même si le personnage principal, également connu sous le nom de Duke Togo, était un tueur à gages moderne et armé, il était profondément influencé par les samouraïs.

“C’est pourquoi j’étais contre l’idée d’introduire Golgo dans des pays étrangers”, a déclaré Saito au Financial Times. « Prenez simplement comme exemple le moment où il tire réellement. Il évoque l’iaido [the martial art of drawing one’s sword and mimicking a deadly blow]. C’est le même mouvement et la même forme. J’adore les histoires de samouraïs japonais et c’est pourquoi, inconsciemment, Golgo se déplace comme un samouraï. C’est pourquoi je pensais que les étrangers ne comprendraient pas l’histoire.

Selon les éditeurs de Big Comic, Saito aurait déclaré: “Même sans moi, je veux que Golgo 13 continue.” A l’origine, il faisait tout, du dessin à l’écriture, mais sa société de production Saito Production a été restructurée pour que sa création puisse continuer après son départ. Golgo 13 restera en publication conformément aux souhaits de Saito, sa société et les éditeurs de Big Comic travaillant ensemble sur chaque nouvel opus.

Saito a poussé l’enveloppe et transformé le médium. Son influence continuera de se faire sentir. Qu’il repose en paix.