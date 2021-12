Takaya Imamura – L’homme qui a nommé le masque de Majora et créé les personnages les plus cool de Nintendo

Image : Nintendo

Le 20 janvier 2021, l’artiste, designer, producteur et réalisateur de Nintendo Takaya Imamura a publié son tout premier tweet annonçant qu’il quittait l’entreprise après trente-deux ans. Imamura ne prend pas sa retraite – il n’a que 54 ans – mais son départ marque la fin d’une impressionnante carrière chez Nintendo allant de l’ère 16 bits à Switch.

Alors que des mascottes comme Mario et Link pourraient faire le gros du travail dans le département des relations publiques de Nintendo, Imamura a contribué certains des personnages les plus appréciés des fans au canon de Nintendo, notamment Fox McCloud, Captain Falcon et la fée de 35 ans préférée de tous, la Tingle de la série Zelda.

Le premier projet d’Imamura, le jeu de course et de lancement SNES amélioré pour le Mode 7 F-Zéro, a fourni un défi immédiat lorsqu’il a rejoint Nintendo au début de la vingtaine en 1989. Il a créé les véhicules pour le jeu, qui avaient initialement des roues avant que l’équipe ne passe au vol stationnaire et à un cadre futuriste inspiré du blockbuster de Tim Burton Homme chauve-souris, un film qui a inauguré le modèle de film de bande dessinée moderne pendant F-Zero et le développement de sa console hôte.

Une fois le travail sur le jeu lui-même terminé, Imamura s’est concentré sur la création de personnages à utiliser sur l’emballage et les supports publicitaires. Comme détaillé dans une interview sur F-Zero au moment du lancement de la Super NES Classic Mini, Imamura a révélé que Captain Falcon avait commencé sa vie en tant que mascotte potentielle pour la console SNES elle-même :

À l’origine, il était Captain Something-or-Other, mais nous avons commencé à parler de ce qu’il fallait faire pour l’emballage du F-ZERO, et j’ai essayé de dessiner quelque chose dans le style d’une bande dessinée américaine.

L’idée a fait boule de neige après que Nintendo of America ait réagi positivement à l’idée de la bande dessinée et elle a fini par être incluse dans le manuel du jeu, les conceptions et mises en page des personnages d’Imamura influençant l’apparence et le style des entrées suivantes de la série bien qu’elles ne figurent pas dans le jeu original à tout. À cette époque, bien sûr, les joueurs étaient beaucoup plus susceptibles de parcourir des manuels pour obtenir des instructions, une histoire et des détails sur les personnages qui ne figuraient pas dans le jeu proprement dit. De nos jours, c’est une nouveauté si vous obtenez autre chose qu’un chariot dans votre étui de jeu – et même cela n’est pas garanti.

Et c’est ainsi que le capitaine Falcon et le groupe hétéroclite de coureurs agressifs se sentaient partie intégrante de l’esprit de F-Zero sans réellement figurer dans le jeu.

Après F-Zero, Imamura a aidé sur Un lien au passé avant de concevoir les personnages pour Renard étoilé. À la suggestion de Shigeru Miyamoto, il a commencé à dessiner des personnages animaliers et s’est inspiré des contes populaires japonais pour une grande partie de la distribution. Les quatre membres de l’équipe eux-mêmes étaient basés sur le personnel de Nintendo à l’époque, comme il l’a expliqué dans une interview discutant Star Fox 2:

Fox a un visage de renard comme Miyamoto… Falco est Watanabe. A l’époque, on riait de son nez qui sort comme un bec !… Le réalisateur Katsuya Eguchi a une gueule de lièvre, alors il est devenu le lièvre, Peppy. Le planificateur Yoichi Yamada a de grands yeux ronds, il est donc devenu Slippy Toad.

S’arrêtant avant de nommer le modèle de l’antagoniste Lord Andross, Imamura a laissé entendre qu’il s’était peut-être inspiré du tempérament notoirement fougueux du président de Nintendo de l’époque, Hiroshi Yamauchi :

Imamura : Et le méchant Andross est… je ne devrais pas dire. (des rires) Miyamoto : Oui, vous ne pouvez pas dire celui-ci ! (des rires) Imamura : (doucement) Andross est mon patron à l’époque. (des rires)

Suite à des travaux sur Effets de course acrobatique et Star Fox 64 (qui a réutilisé bon nombre des conceptions et des idées qui sont entrées dans le Star Fox 2 alors inédit), Imamura est revenu dans l’univers F-Zero en tant que concepteur en chef (et concepteur de cours) le F-Zéro X, où ses personnages apparaîtraient en bonne place dans le jeu.

Une fois le travail terminé sur F-Zero X, Imamura a assumé le rôle de directeur artistique pour La Légende de Zelda : Le Masque de Majora. Il a supervisé le ton nettement plus sombre de la suite et a non seulement créé le personnage récurrent Tingle, mais était également responsable du nom du jeu lui-même. Selon le réalisateur de la série Eiji Aonuma, c’est Imamura qui a trouvé le surnom du masque titulaire (Mujura en japonais) en mélangeant son propre nom avec le titre du film de Robin Williams, Jumanji.

Aussi polarisant que le personnage excentrique ait pu l’être lorsqu’il a fait ses débuts (« surtout aux États-Unis » pour une raison quelconque, selon Kensuke Tanabe de Nintendo), Tingle a accumulé un culte au cours des années qui ont suivi et le personnage est apparu (ou a été référencé) dans la plupart des jeux Zelda depuis. Il a même joué dans ses propres jeux, à commencer par l’Europe et le Japon uniquement Rosy Rupeeland de Tingle fraîchement cueilli.

Décrit par Tanabe comme « un homme d’âge moyen qui rêve de devenir une fée », Tingle a apparemment été « créé de manière très détendue par [Imamura] », qui nous a toujours frappé comme une phrase particulière – peut-être rendue plus étrange par la traduction – mais qui convient assez bien au caractère non conventionnel d’Imamura. Nous croisons les doigts pour voir Tingle lui-même revenir dans Souffle de la nature 2 (par opposition à juste sa tenue dans Souffle de la nature).

Depuis le tournant du millénaire et sa dernière implication majeure dans la série Legend of Zelda, Imamura s’est principalement concentré sur la supervision des entrées dans les franchises qu’il a aidé à développer à partir de zéro : la série F-Zero (qui est AWOL depuis 2004 F-Zero Climax, malheureusement) et les jeux Star Fox. Plus récemment, il a été impliqué dans le contenu plutôt bon de Star Fox inclus dans la version Switch d’Ubisoft. Starlink : Bataille pour Atlas.

Ailleurs, il a été directeur de deux projets plus petits. Plongeur en acier for 3DS était un titre de sous-marin évolué à partir d’une démo technique DS (apparemment attribué à Imamura par Miyamoto grâce à son expérience dans le développement de jeux avec des véhicules). Et Soldats de chars était un petit jeu de combat de chars multijoueur local amusant et relativement simple (oui, plus de véhicules) à trouver sur 3DS eShop.

Après avoir travaillé plus de trente ans chez Nintendo, il est clair que Takaya Imamura a laissé des empreintes indélébiles sur certaines des plus grandes productions de l’entreprise. En tant que fans particuliers des jeux F-Zero, il est décevant de penser qu’une nouvelle entrée dans la série – qui doit arriver à un moment donné dans les dix ou vingt prochaines années, sûrement ! – pourrait bien ne pas comporter sa contribution directe à la conception. Espérons que nous entendrons beaucoup plus parler de lui à l’avenir alors qu’il poursuit des opportunités en dehors du siège social de Nintendo à Kyoto.

Quels que soient ses projets futurs, la contribution d’Imamura aux jeux et à la distribution de personnages de Nintendo fait de lui l’une des personnes les plus importantes et les plus influentes de l’histoire de l’entreprise, avec un héritage d’art et de design que nous continuerons à apprécier pendant des décennies. à venir. Au cours de la discussion F-Zero susmentionnée, il a plaisanté sur sa sortie au tout début de sa carrière chez Nintendo :

Pour un gars dans sa première année dans l’entreprise, j’ai fait du bon travail, non ?

Nous ne pouvions pas être plus d’accord.

