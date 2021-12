Take That taquine la résidence de Las Vegas

La vie nocturne de Las Vegas pourrait devenir (encore plus) intéressante dans un avenir pas si lointain, car Prend ça envisage une résidence à Las Vegas.

Le boys band britannique qui a donné au monde Robbie Williams et une flopée de hits n°1, dont « Relight My Fire », « Everything Changes », « Back for Good » et « Never Forget », a grandi et est prêt à assumer une responsabilité plutôt adulte. Gary Barlow, Howard Donald et Mark Owen ont déjà travaillé sur l’idée, et s’il n’y avait pas eu le désagréable inconvénient d’une certaine pandémie, ils auraient peut-être déjà tout mis en place.

Dans une récente interview avec Heat, Barlow a suscité les espoirs des États-Unis. les fans (et ceux de tous ceux qui souhaitent traverser un océan pour Take That également) en confiant: «Juste avant le verrouillage, nous étions si près de signer des contrats pour faire un résidence à Vegas et nous voulons le faire. N’allez pas réserver votre vol tout de suite cependant.

Apparemment, il reste encore quelques détails à régler avant que Take That puisse mettre la ville sur son itinéraire. « Ce ne sera pas l’année prochaine, mais nous espérons 2023 », déclare Barlow. « C’est quelque chose que nous voulons tous faire et je pense que nos fans l’adoreraient. »

La Mecque du jeu qui était autrefois célèbre pour héberger des icônes immortelles de cool comme Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. s’adressent maintenant à une autre génération, et ces jours-ci, certains artistes de premier plan ont répondu à l’appel. Katy Perry commence sa propre résidence à Vegas ce soir même, tandis qu’Adele et John Legend ont chacun récemment défini leurs plans de résidence.

Et bien que Robbie Williams ait été membre de Take That depuis de nombreuses années, il est apparu lors d’une réunion unique avec le groupe en mai dernier en tant que bénéfice diffusé en direct pour l’organisation de musicothérapie Nordoff Robbins et Crew Nation, qui aide les équipes de concerts en congé pour le pandémie. Alors peut-être qu’un guest shot n’est pas hors de question. Après tout, il n’y a pas de meilleur endroit pour poursuivre une proposition à contre-courant que Vegas.

