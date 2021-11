Take-Two annule le titre Hangar 13 qui a coûté 53 millions de dollars

Le géant américain de l’édition Take-Two a annulé un titre développé par Hangar 13 qui avait coûté 53 millions de dollars jusqu’à présent.

C’est selon Bloomberg, qui rapporte que le chef du studio, Haden Blackman (photo), a déclaré au personnel dans un e-mail que le projet – nom de code Volt – était en train d’être mis en conserve par le label de publication 2K Games. Le jeu est apparemment en développement depuis 2017 et devait apparemment être une expérience d’arcade en coopération à trois joueurs. Kotaku rapporte que Volt était l’abréviation de son titre provisoire Voltron.

Le Hangar 13 est potentiellement confronté à des pertes d’emplois, avec environ 200 personnes potentiellement affectées.

« Le dernier projet de Hangar 13 était ambitieux et passionnant sur le plan créatif », a déclaré un porte-parole de 2K Games.

« Lorsque nous recherchons de nouvelles propriétés intellectuelles, nous pouvons parfois rencontrer des situations qui nécessitent une annulation. Nous encourageons nos équipes à poursuivre leurs passions et à prendre des risques créatifs, contrebalancés par des décisions commerciales et financières prudentes et notre engagement indéfectible à offrir les meilleures expériences de divertissement. Nous ont pleinement confiance dans l’équipe de direction et de développement de Hangar 13 et pensent qu’ils peuvent et vont remporter des succès critiques et commerciaux à l’avenir. La direction de Hangar 13 travaille en étroite collaboration avec 2K pour s’assurer que les membres de l’équipe de Hangar 13 continuent à faire un travail significatif, du Hangar 13 ou dans l’une de nos autres équipes de développement. »

Hangar 13 a été fondé en 2014 et compte actuellement quatre emplacements; son siège de Novato et ses bureaux à Brno, Prague et Brighton. À ce jour, il est surtout connu pour Mafia III de 2016. Le studio a également développé Mafia: Definitive Edition, qui est sorti en septembre 2020.

S’adressant à PCGamesInsider.biz en 2019, Blackman a déclaré que Hangar 13 voulait « surprendre et perturber » avec ses titres.

