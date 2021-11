Take-Two annule un jeu non annoncé de 53 millions de dollars par Hangar 13

Capture d’écran : Take-Two

Take-Two a révélé aujourd’hui lors de son appel de résultats aux investisseurs qu’il avait annulé un projet non annoncé de 53 millions de dollars. Des sources disent à Kotaku que le jeu était destiné à être un service en direct, un jeu d’action à la troisième personne dans la veine de Destiny, développé par Hangar 13 appelé Volt. La décision de l’annuler a pris par surprise certains développeurs du studio et s’est accompagnée d’inquiétudes quant à d’éventuelles mises à pied.

« Bien que le nom du Hangar 13 et le titre provisoire de Volt ne soient pas partagés publiquement, T2 annonce aujourd’hui que 2K a pris la décision difficile d’arrêter de développer le projet », a écrit le directeur et fondateur du studio, Haden Blackman, dans un e-mail au personnel, selon une copie consultée par Kotaku. « Je sais que cela est probablement un choc, mais je voulais que vous l’entendiez d’abord de moi et que vous fournissiez un contexte. »

Blackman a écrit que malgré des tests internes élevés, Take-Two avait déterminé que les coûts de développement au milieu des « défis de l’industrie » actuels le rendraient « commercialement non viable ».

« Nous sommes convaincus qu’il existe de nombreuses opportunités pour les employés de H13 de travailler sur d’autres jeux en développement, à la fois chez H13 et à travers le label », a-t-il écrit. « 2K m’a également assuré que la société pense que H13 peut apporter un succès critique et commercial, et nous commencerons bientôt à développer de futurs projets. »

Comme indiqué pour la première fois par Bloomberg, Volt était en développement depuis 2017 et avait traversé différentes itérations. Des sources ont déclaré à Kotaku que l’un des aspects uniques du jeu coopératif à trois joueurs était la technologie qui pouvait voir les ennemis se combiner en des ennemis plus difficiles. L’action a été décrite comme une arcade, avec des rôles de tank, de guérisseur et de DPS, et de nombreuses traversées. Le nom de code était l’abréviation de Voltron.

G/O Media peut toucher une commission

L’annulation du projet affecte près de 200 personnes, ont indiqué des sources à Kotaku.