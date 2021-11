Take Two et Rockstar utilisent les revendications DMCA pour supprimer plus de mods GTA

Capture d’écran : Rockstar Games / Take-Two / Kotaku

Alors que les joueurs continuent de critiquer la collection remasterisée de GTA Trilogy récemment publiée, la société mère de Rockstar Games Take-Two Interactive a décidé que c’était le moment idéal pour utiliser les avis de retrait DMCA pour supprimer d’autres mods GTA et projets de fans.

Le 11 novembre, selon les personnes du site de modding GTA LibertyCity, Take-Two les a contactés et a utilisé des frappes DMCA pour supprimer trois mods différents liés à GTA. Les trois mods supprimés sont répertoriés ci-dessous :

GTA Advance PC Port Beta 2The Lost and Damned débloqué pour GTA 4GTA IV EFLC The Lost And Damned (65%)

GTA Advance PC Port est un projet développé par des fans qui tente de porter le jeu dans le moteur GTA 3. Développé par Digital Eclipse, GTA Advance n’est sorti sur GameBoy Advance qu’en 2004.

The Lost and Damned Unlocked pour GTA IV est un mod sorti en 2009 qui permet aux joueurs d’échanger la star de GTA IV, Niko Bellic, avec le protagoniste du DLC Lost and Damned, le motard Johnny Klebitz. Il comprenait également de nouvelles tenues et icônes de motards.

Enfin, GTA IV EEFLC (65%) n’est même pas un mod ! C’est juste un fichier de sauvegarde pour le jeu qui permet aux joueurs de commencer à partir de 65% d’achèvement. Oui, Take-Two a utilisé une attaque DMCA contre un fichier de sauvegarde pour un jeu sorti il ​​y a plus de dix ans.

Ce ne sont que les derniers d’un nombre croissant de mods GTA que Take-Two a recherchés et supprimés à l’aide d’avis légaux DMCA. Au cours de la dernière année, la société s’est lancée dans une vague de démontage, comme un personnage de GTA en déchaînement. Il a également poursuivi les développeurs de fans sur des projets de code source et a conduit à la fermeture de certains anciens mods, comme GTA Underground, par crainte de problèmes juridiques et financiers supplémentaires.

La dernière fois que ces types de suppressions de mods se sont produits, ils ciblaient principalement les jeux GTA classiques de l’ère PS2, comme Vice City. Peu de temps après, et suite au rapport de Kotaku en août, Rockstar a confirmé que des versions remasterisées des trois jeux PS2 GTA classiques devaient sortir cette année. Ces jeux sont depuis sortis plus tôt cette semaine avec des réactions principalement négatives, les fans partageant de nombreux bugs et problèmes graphiques sur Twitter et Reddit.

En raison de ce qui s’est passé la dernière fois, certains pensent que ces retraits sont la preuve qu’un remasterisation de GTA IV pourrait arriver dans le futur. Selon des sources qui ont parlé à Kotaku dans le passé des futurs remasters de Rockstar, des remasters de GTA IV ainsi que de Red Dead Redemption sont possibles. Bien que les plans puissent changer et changent et avec le récent contrecoup face aux remasters de GTA, Rockstar pourrait être plus hésitant à donner le feu vert aux futures rééditions.

Peu importe si ces retraits sont la preuve d’un futur remasterisation de GTA IV ou non, c’est toujours une situation frustrante pour les moddeurs et les développeurs de la communauté qui ont passé des décennies à améliorer, porter et maintenir les jeux GTA classiques, permettant aux fans de les jouer des années après Rockstar avait évolué. Kotaku a parlé à certains moddeurs qui semblaient en avoir marre de Rockstar et beaucoup d’autres sont passés à d’autres jeux d’autres sociétés, inquiets des pièges juridiques potentiels pour continuer à modifier les titres Grand Theft Auto.