Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, pense que Grand Theft Auto est à égalité avec James Bond en termes d’attrait durable.

Jeudi, lors de la conférence Jefferies Virtual Global Interactive Entertainment, Zelnick a demandé si les franchises de Take-Two pouvaient maintenir leur popularité pour les années à venir. Il pense que si une franchise est toujours excellente, comme 007, elle durera probablement.

« Je ne sais pas si vous avez vu [No Time To Die], je viens de voir le nouveau film de Bond », a déclaré Zelnick via VGC. C’était génial. Et vous voudriez que chaque franchise soit James Bond. Il existe très peu de franchises de divertissement de quelque sorte que ce soit qui entrent dans cette catégorie, mais elles existent. Et je pense que GTA est l’un d’entre eux, je pense [Red Dead Redemption] est l’un d’eux. »

Grand Theft Auto : La trilogie – L’édition définitive Maintenant disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via le Rockstar Games Launcher : https://t.co/nd8okcBfAF pic.twitter.com/2g1D6qPtVl – Rockstar Games (@RockstarGames) 11 novembre 2021

Zelnick a poursuivi en disant que la série NBA 2K est dans le même bateau, d’autant plus que le basket-ball lui-même est si populaire. Il a également eu quelques réflexions intéressantes sur les sorties annuelles.

« J’ai toujours dit que l’annualisation des titres non sportifs risquait d’épuiser la propriété intellectuelle même si elle est bonne », a déclaré Zelnick via VGC. « Nous prenons donc le temps de faire quelque chose que nous pensons être incroyablement phénoménal et nous reposons également des titres intentionnellement afin qu’il y ait une demande refoulée pour ce titre afin que ce soit un événement spécial. »

Cela explique en quelque sorte pourquoi les jeux Grand Theft Auto ne sortent qu’une fois tous les quelques années, hein ? Take-Two aurait probablement dû retarder la trilogie GTA puisque les gens sont déjà habitués à attendre longtemps pour ceux-ci, alors. Au moins, les bugs sont hilarants.

Nous avons également eu l’occasion de parler avec Rockstar de la trilogie GTA récemment.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

